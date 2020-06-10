地方促消费活动拉动效应凸显 促消费迎升级版支持举措

原标题：促消费迎升级版支持举措

北京启动消费季发放122亿元消费券，重庆开启“六六数字消费节”推出亿元消费券，厦门自贸片区举办网络带货消费节并发放700万元消费券……继上海“五五购物节”开展一个月交出2500多亿元销售额成绩单后，更多促销活动在各地展开。与此同时，从部委到地方密集推出促消费升级版支持举措，覆盖零售餐饮、新型消费、大宗消费等多个领域。

业内分析认为，本轮促消费力度更大，针对性更强。在短期促消费活动和长期政策支持的双重推动下，我国将逐步构建更完善的内需体系、更畅通的国内大循环，消费也将更好地发挥对经济的拉动效应。

地方促消费活动的拉动效应凸显。统计显示，5月上海全市网络零售额近1000亿元，线下实物消费1443.6亿元，基本恢复到去年同期水平。在天津南开区，6月6日消费券投入仅三小时，带动消费近万笔，拉动消费金额超百万元。根据商务部的数据，个别地区消费券乘数效应达11倍。

记者注意到，进入6月，已经有北京、重庆、河北、福建、天津、上海、浙江、黑龙江等多地接连启动新的促消费活动，时间跨度从数周到数月，补贴额度从数百万元到上百亿元。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣表示，各地采取多种形式开展促消费活动，政府、企业、消费者多方参与，线上线下融合互动，购物、体验、娱乐多场景贯穿。“这些活动有效提振了消费者信心，加快了复商复市进度，释放了消费潜力和活力，促进消费发挥引领国民经济进入良性循环的重要作用。”关利欣说。

与此同时，央地共同发力，从推动复商复市、加强消费基础设施建设、优化商品服务供给等多领域多环节着手，进一步出台支持举措，促进消费市场潜力释放。

在促进商贸流通企业复商复市方面，商务部表示，将联合中国银联，推动落实《支持商贸流通发展促进居民消费工作方案》。鼓励各地商务主管部门和中国银联分支机构开展形式多样、内容丰富的促消费务实合作，为商贸流通企业“量身定做”一系列具有针对性和灵活性的支持方案，强化对商贸流通领域支持力度，促进消费回补和潜力释放，助力形成强大国内市场。

商务部新闻发言人高峰在回答《经济参考报》记者提问时表示，将进一步支持商贸流通领域小微企业。“我们将会同有关部门，以推动发展小店经济为主要抓手，加快小店便民化、特色化、数字化发展，推动形成多层次、多类别的小店经济体系，促进商贸流通小微企业增加就业、扩大消费、提升经济活力。”高峰说。

国家发展改革委副主任宁吉喆此前在国新办发布会上表示，将推动城乡商业网点建设，优化商业零售业企业规划布局，发展小店经济、夜间经济等。

新型消费也成为政策支持的重要领域。宁吉喆明确，将加强消费基础设施和服务体系网络布局建设。加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。

交通运输部在8日发布的《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》也指出，将推进交通运输与信息产业融合。

推进交通运输新型基础设施建设，提升交通基础设施智能化、数字化水平。推进自动驾驶、车路协同技术应用。鼓励“互联网+”高效物流发展，有力支撑电子商务发展和数字消费。

地方层面则在加快部署，因地制宜推动促消费政策落地见效。例如，日前湖北推出提振消费促进经济稳定增长30条，涉及扩大零售餐饮消费、释放大宗消费潜力以及推动数字消费扩张等领域，并鼓励各地发“红包”惠民，明确落实新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税政策延长两年和二手车销售增值税减免等优惠政策。厦门出台《促进消费专项行动实施方案》提出，进一步发展“互联网”经济，培育“直播带货”等电子商务新业态。此外，上海、天津、北京、福建等地也纷纷出台消费促进方案，进一步优化消费环境，增加绿色智能产品供给，畅通消费渠道。

商务部流通产业促进中心服务业处处长、研究员陈丽芬在接受《经济参考报》记者采访时表示，本轮促消费措施在于疏通扩大消费的“堵点”，解决企业的“难点”和“痛点”，挖掘消费的“增长点”。“措施力度大，针对性更强，从接地气的消费到关系国计民生的大宗消费，宽领域广覆盖，充分释放消费潜力。”

陈丽芬指出，要进一步将短期的刺激消费作用转变为长期的效果，持续扩大内需。一是以满足人民日益增长的美好生活需要为“出发点”，促消费即是保民生。二是抓住“基本点”，符合消费升级需求，走高质量发展之路，提高消费产品和服务的供给质量。三是打造“热点”，推进新型城镇化，协同城乡发展，扩大城乡消费，完善新型基础设施，支持新业态新模式发展，扩大新消费。

关利欣也表示，畅通国民经济循环，不仅需要最终消费的有力拉动，也需要生产、分配、流通、消费各个环节高效衔接。“最近出台的各项政策措施不仅着眼消费领域，还进一步向供应链、产业链上游延伸，着力推动降低流通成本，优化生产要素配置，完善市场经济体制，从而更好地构建内需体系，畅通国内大循环。”关利欣说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)