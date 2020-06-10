人民网>>财经

地方促消费活动拉动效应凸显 促消费迎升级版支持举措

2020年06月10日08:13  来源：经济参考报
 
原标题：促消费迎升级版支持举措

北京启动消费季发放122亿元消费券，重庆开启“六六数字消费节”推出亿元消费券，厦门自贸片区举办网络带货消费节并发放700万元消费券……继上海“五五购物节”开展一个月交出2500多亿元销售额成绩单后，更多促销活动在各地展开。与此同时，从部委到地方密集推出促消费升级版支持举措，覆盖零售餐饮、新型消费、大宗消费等多个领域。

业内分析认为，本轮促消费力度更大，针对性更强。在短期促消费活动和长期政策支持的双重推动下，我国将逐步构建更完善的内需体系、更畅通的国内大循环，消费也将更好地发挥对经济的拉动效应。

地方促消费活动的拉动效应凸显。统计显示，5月上海全市网络零售额近1000亿元，线下实物消费1443.6亿元，基本恢复到去年同期水平。在天津南开区，6月6日消费券投入仅三小时，带动消费近万笔，拉动消费金额超百万元。根据商务部的数据，个别地区消费券乘数效应达11倍。

记者注意到，进入6月，已经有北京、重庆、河北、福建、天津、上海、浙江、黑龙江等多地接连启动新的促消费活动，时间跨度从数周到数月，补贴额度从数百万元到上百亿元。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣表示，各地采取多种形式开展促消费活动，政府、企业、消费者多方参与，线上线下融合互动，购物、体验、娱乐多场景贯穿。“这些活动有效提振了消费者信心，加快了复商复市进度，释放了消费潜力和活力，促进消费发挥引领国民经济进入良性循环的重要作用。”关利欣说。

与此同时，央地共同发力，从推动复商复市、加强消费基础设施建设、优化商品服务供给等多领域多环节着手，进一步出台支持举措，促进消费市场潜力释放。

在促进商贸流通企业复商复市方面，商务部表示，将联合中国银联，推动落实《支持商贸流通发展促进居民消费工作方案》。鼓励各地商务主管部门和中国银联分支机构开展形式多样、内容丰富的促消费务实合作，为商贸流通企业“量身定做”一系列具有针对性和灵活性的支持方案，强化对商贸流通领域支持力度，促进消费回补和潜力释放，助力形成强大国内市场。

商务部新闻发言人高峰在回答《经济参考报》记者提问时表示，将进一步支持商贸流通领域小微企业。“我们将会同有关部门，以推动发展小店经济为主要抓手，加快小店便民化、特色化、数字化发展，推动形成多层次、多类别的小店经济体系，促进商贸流通小微企业增加就业、扩大消费、提升经济活力。”高峰说。

国家发展改革委副主任宁吉喆此前在国新办发布会上表示，将推动城乡商业网点建设，优化商业零售业企业规划布局，发展小店经济、夜间经济等。

新型消费也成为政策支持的重要领域。宁吉喆明确，将加强消费基础设施和服务体系网络布局建设。加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。

交通运输部在8日发布的《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》也指出，将推进交通运输与信息产业融合。

推进交通运输新型基础设施建设，提升交通基础设施智能化、数字化水平。推进自动驾驶、车路协同技术应用。鼓励“互联网+”高效物流发展，有力支撑电子商务发展和数字消费。

地方层面则在加快部署，因地制宜推动促消费政策落地见效。例如，日前湖北推出提振消费促进经济稳定增长30条，涉及扩大零售餐饮消费、释放大宗消费潜力以及推动数字消费扩张等领域，并鼓励各地发“红包”惠民，明确落实新能源汽车购置补贴、免征车辆购置税政策延长两年和二手车销售增值税减免等优惠政策。厦门出台《促进消费专项行动实施方案》提出，进一步发展“互联网”经济，培育“直播带货”等电子商务新业态。此外，上海、天津、北京、福建等地也纷纷出台消费促进方案，进一步优化消费环境，增加绿色智能产品供给，畅通消费渠道。

商务部流通产业促进中心服务业处处长、研究员陈丽芬在接受《经济参考报》记者采访时表示，本轮促消费措施在于疏通扩大消费的“堵点”，解决企业的“难点”和“痛点”，挖掘消费的“增长点”。“措施力度大，针对性更强，从接地气的消费到关系国计民生的大宗消费，宽领域广覆盖，充分释放消费潜力。”

陈丽芬指出，要进一步将短期的刺激消费作用转变为长期的效果，持续扩大内需。一是以满足人民日益增长的美好生活需要为“出发点”，促消费即是保民生。二是抓住“基本点”，符合消费升级需求，走高质量发展之路，提高消费产品和服务的供给质量。三是打造“热点”，推进新型城镇化，协同城乡发展，扩大城乡消费，完善新型基础设施，支持新业态新模式发展，扩大新消费。

关利欣也表示，畅通国民经济循环，不仅需要最终消费的有力拉动，也需要生产、分配、流通、消费各个环节高效衔接。“最近出台的各项政策措施不仅着眼消费领域，还进一步向供应链、产业链上游延伸，着力推动降低流通成本，优化生产要素配置，完善市场经济体制，从而更好地构建内需体系，畅通国内大循环。”关利欣说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved