原标题：国务院再放实招 力挺外贸企业开拓国内市场

国务院总理李克强6月9日主持召开国务院常务会议，确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制；部署支持适销对路出口商品开拓国内市场，帮扶外贸企业渡难关。

会议指出，按照党中央、国务院部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，是今年政府的重要工作，刻不容缓。保就业保民生保市场主体要靠市县落实。今年国家确定新增减税降费2.5万亿元，其中减免社保费将为市场主体减负1.6万多亿元，大部分在下半年实现，很多地方也在自主减税降费，这将有力支持企业特别是中小微企业纾困、解困难群众之急，但也给市县财力带来很大缺口。将新增财政赤字和抗疫特别国债共2万亿元资金直达市县，就是要支持地方落实帮扶受疫情冲击最大的中小微企业、个体工商户和困难群众的措施，加强公共卫生等基础设施建设和用于抗疫相关支出等。会议确定，建立特殊转移支付机制，将新增财政资金通过增加中央对地方转移支付、安排政府性基金转移支付等方式，第一时间全部下达市县。中央财政会同相关部门强化管理。省级政府要当好“过路财神”，同时不做“甩手掌柜”，在加强资金监管同时，将自身财力更多下沉基层，弥补基层财力缺口，以确保中央确定的保就业保民生保市场主体举措真正落到实处。市县政府要建立使用台账，确保资金流向明确、账目可查。财政部要同步建立全覆盖、全链条监控系统，各级国库要督促做到点对点直接拨付资金、确保账实相符，审计部门要开展专项审计。对截留挪用、虚报冒领的要依法依规严肃问责，坚决处理。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，保基本民生、保居民就业和保市场主体是目前纾困政策的重心。新增政策资金包括新增财政赤字和抗疫特别国债直达基层、直达民生，全部落到企业特别是中小微企业、个体工商户和困难群众身上，做到有账可查，账实相符。此外，政策能出尽出、能用尽用，真金白银确保企业稳下来，也有助于激发市场活力，促进经济早日复苏。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，新增财政资金直接惠企利民，需要特殊转移支付机制，确保转移支付的有效性，使中央财政资金直达县市和小微企业、个体工商户及困难群体。要把资金用在刀刃上，除了确保资金下沉外，还要确保资金流向明确。

会议确定，为帮扶涉及近2亿人就业的外贸企业纾困发展，在鼓励企业拓展国际市场同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场。简化内销认证和办税程序。支持电商平台、大型商业企业等开展外贸产品内销活动。鼓励金融机构加大信贷支持和应收账款、存货、订单等质押融资。依托大型电商平台加强对中小微外贸企业直贷业务。

“当前外需仍存在较大不确定性，外贸企业出口面临较大压力，帮助外贸企业转型发展，要在支持外贸企业拓展国际市场的同时，鼓励外贸企业设计适销对路的产品，开展内销活动。同时引导金融机构提供融资支持，增强外贸企业利用两个市场的能力。”刘向东说。

商务部研究院副研究员庞超然表示，相对于大型外贸企业，中小外贸企业综合实力不强、现金储备不多、市场地位不高，更容易受到疫情影响和冲击。“通过进一步出台措施，通过发展跨境电商等外贸新业态，帮助企业降低制度性交易成本，支持中小企业积极拓展国际市场空间，多措并举，形成政策合力，将切实帮助中小外贸企业持续健康发展。”庞超然说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)