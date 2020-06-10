市场监管总局： 加大涉企违规收费行为查处力度

记者9日获悉，市场监管总局印发《关于坚决整治涉企违规收费 切实减轻企业负担的通知》，部署在全国范围开展涉企收费专项治理，加大对涉企违规收费行为查处力度。
通知指出，疫情给企业特别是中小微企业、个体工商户带来前所未有的冲击，党中央、国务院连续出台了一系列减税降费政策，各地、各部门制定了一系列有针对性的措施。各级市场监管部门要大力查处涉企违规收费行为，坚决防止乱收费为企业“雪上加霜”，为优化营商环境、实现今年经济社会发展目标保驾护航。
通知要求，要将港口、检验检疫等进出口环节收费，商业银行等企业融资相关收费，供电、供气等公用事业收费，公路、铁路等物流领域收费，行政审批中介服务、行业协会相关收费等作为重点领域，严厉查处不落实各项惠企政策，不落实停征免收收费项目，不按规定降低收费标准，借疫情擅自设立收费项目、收取保证金等行为，确保每一项惠企政策落实到位。
通知强调，各级市场监管部门要精心组织案件查办，交费端倒查摸排，打通“最后一公里”，注重解决企业对优惠政策“看得见、得不到”的问题。企业可以通过12315平台向市场监管部门举报违规收费线索，市场监管部门将依法查处，并对性质恶劣、情节严重的典型违规收费问题公开曝光。
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