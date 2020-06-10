人民币中间价上调171个基点 中长期走势将获多重支撑

中国外汇交易中心数据显示，9日人民币对美元汇率中间价报7.0711，较前一交易日上调171个基点。近期人民币中间价总体保持小幅升值走势，截至9日，人民币中间价较5月29日的7.1316累计升值605个基点。分析指出，人民币汇率后续有望在“7”附近展开双向波动。

美元走势仍是影响人民币汇率的重要因素。国际问题专家赵庆明表示，美元走弱，人民币对美元汇率就会进一步走强。“如今支撑美元持续走强的因素并不多，美元未来总体走弱的趋势也将持续，美联储的货币政策相对于其他主要经济体更加激进，但经济衰退也较其他国家相对严重，美元难以保持强势走位。”他表示。

中银证券全球首席经济学家管涛撰文指出，真正决定汇率中长期走势的还是经济基本面。当前中国经济社会生活在加速恢复正轨。3月至5月，中国制造业采购经理人指数连续三个月处于荣枯线以上，主要经济指标逐月环比改善，中国经济在稳步重启、加快修复。正在稳步推进的供给侧结构性改革和高水平对外开放，更是在不断释放制度红利，增强中国金融市场的吸引力，提升人民币资产的估值中枢。相信这将有助于经济基本面逐步发挥对于人民币汇率的支撑作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)