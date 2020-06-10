英国将与日本启动 “脱欧”后贸易谈判

英国与日本定于9日开启谈判，旨在达成“脱欧”后英日自由贸易协定。
英国1月31日正式“脱欧”，过渡期将在今年年底结束。届时，基于日欧经济伙伴关系协定的关税优惠措施不再适用。英国需要与日本达成新贸易协定。共同社8日报道，日英两国力争年内谈妥新贸易协定。
共同社报道，日本外务大臣茂木敏充与英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯拟于9日举行视频会谈，确认启动谈判。
报道说，两国政府磋商预计将以2019年2月生效的日欧经济伙伴关系协定的内容为基础。此外，日本在汽车领域、英国在金融领域分别拥有优势，都希望在相应领域进一步获得对自己有利的条件。
英国广播公司9日援引英国国际贸易大臣特拉斯的话说，英国和日本“旨在达成全面自贸协定，超越日欧先前的协定，在数字贸易和服务等领域设立雄心勃勃的标准”。
英国官方数据显示，2019年，英国和日本之间的贸易额达314亿英镑（约合2823亿元人民币）；9500家总部位于英国的企业去年向日本出口商品。
英国正着手与多个经济体展开自由贸易谈判。其中，英国与美国上月正式开启自贸谈判。双方在税收、农副产品的安全标准、英国国民保健制度（NHS）等领域存在冲突。另外，美国总统选举和新冠疫情同样为谈判增添变数。特拉斯今年3月说，如果无法与美国达成期望中的贸易协议，英方将退出谈判。
英国希望，到今年年底能够与欧盟达成自贸协定。但英国与欧盟的谈判尤为艰难，迄今尚未就磋商中的基本框架达成协议。（卜晓明）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】