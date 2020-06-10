大数据预测中国经济新"风口":消费健康化 卖货直销化

原标题：大数据预测两会后中国经济新“风口”

6月6日，在北京华熙LIVE·五棵松商业街区举办的“北京消费季之悦动海淀”活动现场，工作人员（右）向市民介绍一款汽车的配置。当日，北京消费季正式开启，进一步推动北京各行业复商复市，加快实现消费回暖。记者 任超 摄

突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来前所未有的冲击。从国内看，经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。从国际看，疫情冲击造成世界经济深度衰退，地缘政治风险上升。两个变局之下，今年一季度国内生产总值同比下降6.8%，经济运行面临较大压力。

2020年两会，政府工作报告以一系列务实的举措，勾勒出中国经济社会发展走向。安排地方债券、启动“新基建”、创造新模式、打造数字经济新优势——在不断涌现的新机遇之下，中国经济将迎来哪些新“风口”？《经济参考报》记者走进十余家大数据企业，从生产、消费、市场、就业四个维度进行了调研。

看生产——

复产动力强劲，“数字化转型”“中小企业”“政策工具”受关注

随意转动屏幕，就能全景查阅商品细节；输入颜色、风格等关键词，即可对家具自由搭配，预览摆放场景……随着3D购物技术的应用，不少家具品牌尝试在云上“开门迎客”。

“数字化的互联互通可以让区域一体化发展实现‘3+1>4’的效果。”近日举行的第二届长三角一体化发展高层论坛上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说，长三角应该打造“一朵云”。

数字化转型，让人们在疫情常态化防控中看到危中寻机的新途径。近日，工信部发文提出将推动工业数据全面采集和开放共享，研制产业链图谱和供应链地图，助力协同发展。一些地方尝试用数字技术摸排产业链“痛点”“难点”，为中小企业降本增效。

在各项政策的助力下，华夏大地拉开了复工复产的热潮。

“合肥早开工了，水利建设工程正常时每天能干9到10小时。”“最近挖掘机涨价了，但农村的活不少，还是决定入手第二台。”安徽合肥、四川南充的挖掘机用户近日在服务工程机械整机交易的铁甲旗下社区留言说。

铁甲数据显示，2月以来，挖掘机平均开工时长、活跃用户数、成交量，均呈现增长，甚至超过了去年同期水平。5月份整体月度可比开工率较去年同期提升4.3个百分点。

“挖掘机开工小时被视为工程机械、工程建筑行业景气度的风向标。”铁甲创始人兼CEO樊建设说，平台上挖掘机的各项数据，能够有力说明建筑工程工地的复工复产情况。

值得注意的是，3月以来挖掘机市场开始了一波全国涨价潮。“疫情使海外核心部件的供应链受到影响，4月份国产品牌纷纷提出10%左右的涨价。但5月新机和二手机销售量仍然有50%以上的增长。”樊建设说，一方面是市场有真实的需求，另一方面，相比去年价格战带来的售价下跌，涨价仍然在用户可接受的范围内。

市场复苏为中小企业恢复发展奠定了基础，有效的政策工具成为企业的重要期待。

全国两会刚结束，直达中小企业的两个创新举措——普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划就已经出炉。地方也在加快行动，四川省日前印发《四川省2020年民营经济和中小企业发展工作要点》，福建省出台帮扶中小企业二十四条意见，云南省发布了《云南省中小企业促进条例（修订草案）》。

清华大学经济管理学院金融系教授朱武祥等专家认为，新一轮政策的落实效果值得期待。对于中小企业来说，还需要从内部进行商业模式的创新，增强线上能力不仅是疫情常态化防控阶段生存下去的关键，更是抢占先机的关键。

看消费——

数据开始回暖：“直销化”“消费券”“直播带货”成新关键词

浙江三禾厨具有限公司，原本是一家国际品牌的代工企业，疫情期间加大“出口转内销”力度，与拼多多等电商平台联合，收集消费者偏好、价格需求等信息，指导工厂研发新品。这种C2M（用户直达工厂）的直销模式，帮助三禾的“麦饭石不粘炒锅”累计售出逾9万件。

一些业内人士指出，去掉臃肿的中间商环节，是未来销售的大势所趋。

市场已经开始回应。吉利汽车携手汽车产业平台大搜车宣布共建数字化汽车直销网络，通过大数据实现厂商与用户无缝连接。商务部新闻发言人高峰说，商务部将支持湖北自贸试验区探索建立C2M产业基地，支持有关片区开展供应链创新与应用试点，完善战略性新兴产业供应链体系。

疫情改变了传统销售模式。眉州东坡、居然之家、同仁堂、密云蜂蜜……越来越多的产品通过直播带货实现销量增长。不久前，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠一场直播3小时卖了3.1亿元。广西柳工集团有限公司董事长曾光安走进直播间，装载机、挖掘机，一场下来订单总额达到1.3亿元。

“直播带货为什么火？答案很简单，直播电商是新的流量蓝海。”成都六维电商科技有限公司销售经理张蓉说，直播提供了比平台更为丰富的商品展示形式，配合主播的精彩解说，转化率要比其他电商手段更好。

销售模式的改变，目的是通过消费实现对经济的提振。

青年演员王一博作为首位滴滴出行网约产品代言人，将在北京感受胡同文化，去广州品尝美味茶点，去成都和大熊猫拍一张照片……为滴滴出行近日派发的15亿元消费券做宣传。

“打车是通勤、休闲出行等生活场景的重要纽带，滴滴出行派发消费券，希望撬动与出行紧密相关的各类场景和产业复苏。”滴滴出行网约车平台公司CEO付强说。

据了解，杭州市已经发放消费券16.8亿元，南京市发放消费券3.18亿元……“今年‘618’网购节将有望帮助部分企业开启‘回血之战’，为下半年发展打下基础。”阿里巴巴集团副总裁刘博说。

消费回暖是个复杂而长期的过程。复旦大学世界经济研究所副所长沈国兵，华泰证券研究所副所长、固定收益首席分析师张继强等专家认为，发放消费券短期内可扩大临时性内需。但是，在居民收入没有增长的情况下，提前消费是对下一期消费的“拆借”，不能构成消费增长的主要推动力。消费需求的释放最终依赖于经济与就业回暖带来的收入预期修复。

看市场——

传统订单流失，“在线化”“健康化”“高端化”成新增长点

“从1月下旬至今，零接团零收入。”作为携程长线跟团游资深领队，张萍在导游行业做了10多年，眼前的情况她从未遇到过。由于跨省跟团游与出境游等“重头”业务仍未开放，张萍只能继续等待。似乎“复苏”与她扯不上关系。

“经历了疫情的冰冻期，当下是一个非常好的重新搭建、提升旅游客源结构的机会。”携程CEO孙洁说，率先推出高质量、更优惠的产品，将能更好地抓住行业复苏的窗口期。疫情期间，携程联合创始人、董事局主席梁建章在不到3个月间进行了12场直播，带货总额超过4亿元。

疫情使物理世界与虚拟世界加速融合——旅游、办公、购物、教育、医疗都在快速向线上延伸。数字经济或将成为拉动经济增长的重要引擎。

以旅游为例。今年“五一”期间，携程联合快手平台推出“跟着快手去旅游”活动，5月1日当天就实现短视频播放量超5.3亿次，带动了连云港扇贝、安溪铁观音、临沂蒙阴县百花蜜等特色农产品销售。

除了数字化，高端产品因其安全性也成为疫情防控常态化时期的消费新选择。携程数据显示，“五一”小长假，酒店订单中五星级酒店的间夜占比达50%。选择高端旅行或精选小团的用户显著增长。

进一步梳理大数据可以发现，今年“五一”期间，贴有“安心游”标签的旅游产品更受欢迎。携程自营跟团产品中，70%的游客选择了“安心游”。

戴口罩、分餐制、健康码……疫情之下，健康成为人们的首要关切。不少业内人士认为，住宅、出游、保险等众多行业，未来都将与健康结合。百度搜索数据印证了这一点：健康险今年1-2月份的搜索量同步上涨超20%。

“康养旅游会成为旅游业的一个重要突破口。”中国地质科学院研究员、旅游地学研究者陈安泽说，2003年非典疫情结束后不久，康养旅游出现一个发展高潮。当前应该研究如何打造高质量的康养产品，开展人才、品牌、产品、综合环境评价等工作。

看就业——

传统行业压力大，“灵活就业”“云招聘”“小店经济”开新局

坐落在北京市东冠英胡同4号的大果蔬篮子（北京新街口店）是一家以售卖新鲜果蔬为主的生鲜小店。疫情期间，店主陆迎军加入美团生鲜配送，线上销售带动整体营业额增加了至少一倍，也激活了多个就业岗位。

数字经济正在释放强大的就业吸附能力。阿里巴巴数据显示，今年3月至5月，外卖骑手、主播、菜鸟驿站站长、淘小铺掌柜、小店店主等自由度高、就业灵活的职位，成了新的就业热门。百度大数据显示，“云看展”“云相声”“云赏花”“云音乐会”……多个行业在直播中找到了新的增长点，创造了新的就业岗位。

疫情之下，无接触的“云招聘”成为就业新途径。近日，位于天津的北方人才市场组织用人单位与来自全国的200多名高层次求职者通过网上远程连线的方式，进行了数字招聘。招聘的多个高级管理人才职位，年薪在40万以上。

河北省深泽县25岁的王红玉原本在当地一家服装加工厂工作。受疫情影响，工厂没有及时开工，王红玉没有了收入来源。另一家企业发布的招聘信息吸引了她，通过微信视频与公司人事负责人“云上面试”，第二天她便收到了录用通知。

想方设法保障就业和民生，已成为全社会最紧迫的命题。

智联招聘通过监测全国38个主要城市的在线招聘数据发现，2020年春季求职期，全国人才求职竞争指数（收到的简历投递量/发布的职位数量）为46.3，这意味着在平均每46.3人竞争一个岗位，竞争指数环比提高11.8。疫情让找工作更难了。

进一步分析数据可以发现，小微企业招聘需求大幅收缩。由于其职位供给数量下降幅度高于简历投递量，因此竞争指数反而同比上升。如，规模在500-999人的企业竞争指数为52.1，规模在100-499人的企业竞争指数为47.5，规模在20-99人的企业竞争指数为38.4。

千万小店的背后，是千万个家庭的生计和守望。

“短期内要尽快让中小企业和受疫情影响较大的行业企业存活下来。”沈国兵说，针对中小企业的需求进行倾斜、支持，补足金融服务短板；同时做大增量，鼓励跨境电商主动对接中小企业，寻找新的市场和机会。

受访专家认为，我国具有全球最完整、规模最大的工业体系，拥有1亿多市场主体和1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，投资需求潜力巨大。只要坚持用全面、辩证、长远的眼光看待当前的困难、风险、挑战，积极引导全社会特别是各类市场主体增强信心，定能在危机中育新机、于变局中开新局。

(责编：李都也(实习生)、李栋)