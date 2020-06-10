佳格多力调和油再被检不合格 或非法添加禁用物

中新经纬客户端6月9日电 日前，北京市市场监督管理局发布通报称，该局组织抽检了糕点，粮食加工品，饮料等15类食品423批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定，其中合格样品417批次，不合格样品6批次，佳格生产的多力调和油再次被检出乙基麦芽酚。

通报显示，不合格样品具体如下：

京东到家菜加壹-老古城店(经营者为北京都市美果蔬有限公司)在京东到家(网店)销售的豇豆，经国家食品质量安全监督检验中心检验发现，灭蝇胺不符合食品安全国家标准。北京都市美果蔬有限公司对检测结果提出异议，并申请复检；经中国检验检疫科学研究院综合检测中心复检后，维持初检结论。

北京京昌豪杰商贸有限公司经营的黑鱼(活)，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合国家相关规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

北京盈坤园酒店管理有限公司经营的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准。检验机构为北京海关技术中心。

北京善食者餐饮管理有限公司经营的面包蟹，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准。检验机构为北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

饿了么永辉生活(古城店)(经营者为北京永辉云创科技有限公司石景山第六分公司)在饿了么(网店)销售的香芹，经国家食品质量安全监督检验中心检验发现，甲拌磷不符合食品安全国家标准。北京永辉云创科技有限公司石景山第六分公司对检测结果提出异议，并申请复检；经国家肉类食品质量监督检验中心复检后，维持初检结论。

标称佳格食品(中国)有限公司生产，北京鑫海韵通商业大楼平谷大卖场经营的多力臻宝食用植物调和油，乙基麦芽酚不符合食品安全国家标准。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

来源：北京市市场监督管理局

针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品，北京市市场监督管理局已要求食品生产经营者所在地市场监管部门依法调查处理，涉及外埠的已通报当地市场监管部门。

值得注意的是，此次由佳格生产的“多力臻宝食用植物调和油”近期也被安徽省市场监督管理局检出不合格。

来源：安徽省市场监督管理局

安徽省市场监督管理局5月21日发布的食品专项抽检信息通告显示，标称佳格食品(中国)有限公司生产的1批次多力(臻宝)食用植物调和油，因检出香味改良剂乙基麦芽酚被认定不合格。

安徽省市场监督管理局表示，根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定，植物油脂不得添加食品用香料、香精，即乙基麦芽酚为不得检出。食用植物油中检出乙基麦芽酚，可能是生产厂家非法添加导致。

对此，佳格集团回应媒体称，该批次产品抽检不合格，是原料油脂供应商物料带入导致，目前已全面下架，今后将会持续强化源头的食安管控。

据了解，乙基麦芽酚属于食品添加剂，是一种有芬芳香气的白色晶状粉末。因为乙基麦芽酚能使食品中原有香味得到调和、改良和提升，所以经常被作为香味改良剂。同时乙基麦芽酚还具有去除原料的杂味，保持长久的清香的功效。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)