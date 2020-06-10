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网传减肥期偶尔吃高脂、高热量食物有助于维持代谢稳定

难保代谢稳定 减肥“欺骗餐”到底欺骗了谁？

2020年06月10日08:22  来源：科技日报
 

随着夏天的到来，健身减肥计划被很多人提上日程。在健身减肥过程中，不少人会将“欺骗餐”加入到饮食计划中。在一些网传的减肥攻略中，“欺骗餐”指在健身减肥过程中，时不时地吃一顿自己很喜欢但是对健身减肥没有任何帮助的高能量、高碳水食物。有人表示，长期的低热量、低脂肪饮食，会带来体脂率的降低，从而导致脂肪组织分泌瘦素的水平下降，而“欺骗餐”可以稳定瘦素水平。那么，“欺骗餐”对我们的健身减肥计划真的有帮助吗？

肥胖发展与瘦素关系尚不明确

火锅、冰淇淋、饮料、米饭、面条……对于健身人士来说，“欺骗餐”其实并非指什么特定的食物，只要是在健身时特别想吃，但又因为要实现健身目标而不能吃的食物，都可以被定为“欺骗餐”。

“如果上述食物中出现了米饭、面条、海鲜、酸奶等，那说明你本身的饮食安排过于严苛了，真正的‘欺骗餐’应该是那些热量非常高，微量营养元素含量却很低的食物，比如：冰淇淋、油炸薯条、奶茶、甜点等。”北京科技大学化学和生物工程学院教授宋青说，这类食物我们都知道吃多了不健康，但又忍不住想吃，这些食物才是“欺骗餐”，如果你能克制住对这些食物的过量摄取的话，那对健身是非常有帮助的。

有文章表示，“欺骗餐”可以稳定瘦素水平。对此，宋青表示，瘦素是一种由脂肪组织分泌的蛋白质类激素。科学研究已证实它通过血液循环进入大脑后，会参与多种激素和信号因子的产生与释放，参与糖、脂肪等能量代谢的调节，促使机体减少摄食，增加能量释放，抑制脂肪细胞的合成，进而使体重减轻。

“除了瘦素，胃分泌的饥饿素也在人类饮食平衡控制系统中起着主要作用。然而，瘦素和饥饿素的生理作用需要对应的细胞受体才能完成，临床发现这些受体及下游信号传导受阻是饮食失衡的主要原因，临床上使用瘦素只取得非常有限的效果。”宋青说，目前尚不清楚肥胖的发展与瘦素的确切关系。虽然有少量实验数据显示正常人采用“欺骗餐”可以暂时提高瘦素水平，但由于人群有个体差异，不能将结果推广至所有减肥者。所以，“‘欺骗餐’可以稳定瘦素水平”的说法是未经科学研究证实的。吃“欺骗餐”，更像是为吃一些较为不健康的食物找的借口。

“欺骗餐”难保代谢稳定

很多人在经历过节食或者一段时间的减重之后，由于热量摄入不足而导致基础代谢下降，有人认为“欺骗餐”可以提高摄入的热量，从而让身体相信没有热量摄入不足的状态，以维持原有的基础代谢。

“基础代谢率是指人体在清醒而又极端安静的状态下，不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等因素影响时的能量代谢率。即处于基本的生理活动时，每小时单位身体表面积最低耗热量减去标准耗热量，其差值与标准耗热量之百分比，称为基础代谢率。”宋青说。

专家表示，在减脂过程中就算我们饮食控制得很好，也必然会导致基础代谢或多或少的下降，因为影响肥胖人群基础代谢率的最主要因素是瘦体重（亦称去脂体重，为除脂肪以外身体其他成分的重量，肌肉是其中的主要部分）和身体表面积。

“经过一段减重减脂之后，身体表面积会降低，假如没有瘦体重的提升，就一定会导致这样的结果发生。也就是说‘欺骗餐’即使有作用，也是非常非常小的，所以用‘欺骗餐’来保证代谢稳定的方法是行不通的，要相信我们的身体是很聪明的。”宋青说。

“要想实现健身减脂的目标，最佳策略是合理饮食和充分运动。限制饮食，但不能减少维生素、抗氧化剂等微量营养素的摄取，才是保证健康的有利武器。”宋青强调。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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