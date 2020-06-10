人民网>>财经

多部门打击"支付黑灰产" 业内:有助于构筑支付安全防线

2020年06月10日08:22  来源：经济参考报
 
原标题：多部门重拳打击“支付黑灰产”

　　剑指“支付黑灰产”，多部门重拳出击，监管力度持续加大。近日，央行、公安部等部门密集部署，严防银行等金融机构、支付机构为跨境赌博、电信诈骗等犯罪提供非法支付结算服务。业内人士表示，支付监管力度持续加码，有助于构筑金融业支付结算安全防线，阻断电信诈骗等网络黑产的犯罪渠道。

　　6月8日，央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》，拟针对买卖终端、虚假商户等现象，以及条码支付业务涉黑灰产业等风险问题，作出进一步规范。央行指出，支付受理终端及相关业务风险隐患正在逐步暴露，特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。

　　“跨境赌博、电信诈骗等通常涉及洗钱问题，需要账户实现资金转移，将大额资金小额分散化，并通过重重转让将违法资金洗白。而支付终端（例如智能POS等）往往关联银行账户、支付账户，成了这些黑灰产业的洗钱通道。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时说，犯罪分子往往大批量收购公司账户，近来租借个人收款码的不法行为愈发猖獗。

　　针对“支付黑灰产”，监管持续保持高压态势。日前，公安部发布通告称，公安机关将会同有关部门，加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理，加大非法资金管控力度，严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构，最大限度阻断资金非法流通。央行此前也发布提示，警示消费者注意一些非法网络平台诱导群众出租出借个人收款码，变相为赌博等网络黑灰产提供收款服务的“跑分”陷阱。去年10月，两高还发布了最新司法解释，为打击网络黑产源头犯罪提供有力依据。

　　记者从接近监管层人士处获悉，央行去年年末还发文，就买卖银行账户、支付账户等涉电信诈骗支付黑产加强监管，并加大与公安等部门的联合打击、惩戒力度。

　　黄大智表示，移动支付在带来极大便利的同时，也带来了新的风险，近年来不断发生的跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动，都与支付收单等业务的不规范有着直接或间接的联系。在这种情况下，有必要重新梳理支付监管，形成对有关业务的一体化、全生命周期的管理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved