多部门打击"支付黑灰产" 业内:有助于构筑支付安全防线

原标题：多部门重拳打击“支付黑灰产”

剑指“支付黑灰产”，多部门重拳出击，监管力度持续加大。近日，央行、公安部等部门密集部署，严防银行等金融机构、支付机构为跨境赌博、电信诈骗等犯罪提供非法支付结算服务。业内人士表示，支付监管力度持续加码，有助于构筑金融业支付结算安全防线，阻断电信诈骗等网络黑产的犯罪渠道。

6月8日，央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》，拟针对买卖终端、虚假商户等现象，以及条码支付业务涉黑灰产业等风险问题，作出进一步规范。央行指出，支付受理终端及相关业务风险隐患正在逐步暴露，特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。

“跨境赌博、电信诈骗等通常涉及洗钱问题，需要账户实现资金转移，将大额资金小额分散化，并通过重重转让将违法资金洗白。而支付终端（例如智能POS等）往往关联银行账户、支付账户，成了这些黑灰产业的洗钱通道。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时说，犯罪分子往往大批量收购公司账户，近来租借个人收款码的不法行为愈发猖獗。

针对“支付黑灰产”，监管持续保持高压态势。日前，公安部发布通告称，公安机关将会同有关部门，加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理，加大非法资金管控力度，严肃查处一批违法违规为跨境赌资提供结算服务的支付机构，最大限度阻断资金非法流通。央行此前也发布提示，警示消费者注意一些非法网络平台诱导群众出租出借个人收款码，变相为赌博等网络黑灰产提供收款服务的“跑分”陷阱。去年10月，两高还发布了最新司法解释，为打击网络黑产源头犯罪提供有力依据。

记者从接近监管层人士处获悉，央行去年年末还发文，就买卖银行账户、支付账户等涉电信诈骗支付黑产加强监管，并加大与公安等部门的联合打击、惩戒力度。

黄大智表示，移动支付在带来极大便利的同时，也带来了新的风险，近年来不断发生的跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动，都与支付收单等业务的不规范有着直接或间接的联系。在这种情况下，有必要重新梳理支付监管，形成对有关业务的一体化、全生命周期的管理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)