5月CPI同比涨幅回落至2.4% 市场供需状况进一步好转

人民网北京6月10 日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年5月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.4%，环比下降0.8%。1—5月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨4.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，5月份，国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，市场供需状况进一步好转。CPI环比继续下降，同比涨幅进一步回落。

各类商品及服务价格同比变动情况

从同比看，CPI涨幅比上月回落0.9个百分点。其中，城市上涨2.3%，农村上涨3.0%；食品价格上涨10.6%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨3.3%，服务价格上涨1.0%。

5月份，食品烟酒类价格同比上涨8.5%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约2.55个百分点。食品中，畜肉类价格上涨57.4%，影响CPI上涨约2.55个百分点，其中猪肉价格上涨81.7%，影响CPI上涨约1.98个百分点；水产品价格上涨3.7%，影响CPI上涨约0.07个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格下降19.3%，影响CPI下降约0.43个百分点；蛋类价格下降12.3%，影响CPI下降约0.08个百分点；鲜菜价格下降8.5%，影响CPI下降约0.22个百分点。

其他七大类价格同比四涨三降。其中，其他用品和服务、教育文化和娱乐价格分别上涨5.3%和2.2%，医疗保健、生活用品及服务价格分别上涨2.1%和0.1%；交通和通信、居住、衣着价格分别下降5.1%、0.5%和0.4%。

各类商品及服务价格环比变动情况

从环比看，CPI继续下降0.8%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，城市下降0.7%，农村下降0.9%；食品价格下降3.5%，非食品价格持平；消费品价格下降1.2%，服务价格持平。

5月份，食品烟酒类价格环比下降2.4%，影响CPI下降约0.77个百分点。食品中，鲜菜价格下降12.5%，影响CPI下降约0.33个百分点；畜肉类价格下降5.7%，影响CPI下降约0.41个百分点，其中猪肉价格下降8.1%，影响CPI下降约0.37个百分点；蛋类价格下降4.1%，影响CPI下降约0.02个百分点；鲜果价格下降0.8%，影响CPI下降约0.01个百分点；水产品价格上涨1.3%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格环比两涨三平两降。其中，其他用品和服务、衣着价格分别上涨0.5%和0.2%；生活用品及服务、教育文化和娱乐、医疗保健价格均持平；居住、交通和通信价格均下降0.2%。

(责编：杨曦、孙阳)