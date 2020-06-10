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5月PPI同比下降3.7% 环比降幅收窄0.9个百分点

2020年06月10日09:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月10 日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年5月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降3.7%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比下降5.0%，环比下降1.2%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.7%，工业生产者购进价格下降2.2%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，5月份，工业生产进一步恢复，市场需求有所改善。从环比看，PPI降幅比上月收窄0.9个百分点。从同比看，受去年对比基数略高影响。据测算，在5月份3.7%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.5个百分点，新涨价影响约为-3.2个百分点。1至5月平均，PPI比去年同期下降1.7%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降5.1%，降幅比上月扩大0.6个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.79个百分点。其中，采掘工业价格下降14.8%，原材料工业价格下降9.9%，加工工业价格下降2.4%。生活资料价格同比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.14个百分点。其中，食品价格上涨2.9%，衣着价格下降0.6%，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格下降1.7%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比下降15.5%，化工原料类价格下降10.3%，有色金属材料及电线类价格下降5.5%，黑色金属材料类价格下降2.7%；农副产品类价格上涨5.9%，建筑材料及非金属类价格上涨0.4%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.5%，降幅比上月收窄1.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.36个百分点。其中，采掘工业价格下降1.7%，原材料工业价格下降1.1%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.2个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.07个百分点。其中，食品价格下降0.5%，衣着和一般日用品价格均下降0.1%，耐用消费品价格下降0.2%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格环比下降4.2%，化工原料类价格下降1.5%，黑色金属材料类价格下降0.3%；有色金属材料及电线类价格上涨0.5%。

(责编：杨曦、孙阳)
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