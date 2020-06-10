国家统计局高级统计师董莉娟解读5月份CPI和PPI数据

人民网北京6月10日电 （杨曦）国家统计局今日发布了2020年5月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。

CPI环比继续下降，同比涨幅进一步回落

5月份，国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，市场供需状况进一步好转。从环比看，CPI继续下降0.8%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，食品价格下降3.5%，降幅扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.78个百分点，是带动CPI下降的最主要因素。食品中，各地自产鲜菜大量上市，价格继续下降12.5%，降幅扩大4.5个百分点；生猪产能进一步恢复，猪肉供给持续增加，加之气温升高，消费进入淡季，价格继续下降8.1%，降幅扩大0.5个百分点；鸡蛋和鲜果供应充足，价格也继续分别下降4.8%和0.8%；休渔期来临，水产品供应减少，价格由上月下降0.1%转为上涨1.3%。非食品价格由上月下降0.2%转为持平。非食品中，夏装新款上市，服装价格上涨0.2%；受原油价格持续走低影响，液化石油气价格下降1.9%。

从同比看，CPI上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点。其中，食品价格上涨10.6%，涨幅回落4.2个百分点，影响CPI上涨约2.15个百分点。食品中，猪肉价格上涨81.7%，涨幅回落15.2个百分点；牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格上涨4.4%—19.4%，涨幅均有所回落；鲜果、鸡蛋和鲜菜价格分别下降19.3%、14.5%和8.5%，降幅均有所扩大。非食品价格上涨0.4%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.29个百分点。非食品中，教育文化和娱乐、医疗保健价格分别上涨2.2%和2.1%，交通和通信、居住、衣着价格分别下降5.1%、0.5%和0.4%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%，涨幅与上月相同。据测算，在5月份2.4%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.2个百分点，新涨价影响约为-0.8个百分点。1―5月平均，CPI比去年同期上涨4.1%。

PPI环比降幅收窄，同比继续下降

5月份，工业生产进一步恢复，市场需求有所改善。从环比看，PPI下降0.4%，降幅比上月收窄0.9个百分点。其中，生产资料价格下降0.5%，降幅收窄1.3个百分点；生活资料价格下降0.3%，降幅扩大0.2个百分点。从调查的40个工业行业大类看，价格下降的有20个，减少10个；上涨的10个，增加2个；持平的10个，增加8个。受国际原油价格变动影响，石油相关行业产品价格降幅有所收窄。其中，石油和天然气开采业价格下降9.1%，收窄26.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降4.0%，收窄5.0个百分点；化学原料和化学制品制造业价格下降1.2%，收窄1.8个百分点。上述三个行业合计影响PPI下降约0.24个百分点，比上月减少0.52个百分点。有色金属冶炼和压延加工业价格由降转涨，上涨1.6%。黑色金属冶炼和压延加工业价格由降转平。此外，煤炭开采和洗选业价格下降2.9%，降幅扩大0.6个百分点。

从同比看，受去年对比基数略高影响，PPI下降3.7%，降幅比上月扩大0.6个百分点。其中，生产资料价格下降5.1%，降幅扩大0.6个百分点；生活资料价格上涨0.5%，涨幅回落0.4个百分点。主要行业价格降幅均有所扩大。其中，石油和天然气开采业价格下降57.6%，扩大6.2个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降24.4%，扩大4.6个百分点；化学原料和化学制品制造业价格下降9.2%，扩大0.9个百分点；煤炭开采和洗选业价格下降8.8%，扩大3.4个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格下降8.0%，扩大0.7个百分点。此外，有色金属冶炼和压延加工业价格下降4.4%，降幅收窄1.6个百分点。据测算，在5月份3.7%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.5个百分点，新涨价影响约为-3.2个百分点。1―5月平均，PPI比去年同期下降1.7%。

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