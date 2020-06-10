吉林：进一步加强审计整改工作

近日，中共吉林省委审计委员会出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》（以下简称《意见》）。
该《意见》围绕审计整改工作的重要性、审计整改工作落实、审计整改工作机制、审计整改结果运用等提出明确要求，为吉林省进一步加强审计整改工作提供了有力制度支撑。
被审计单位是审计整改的责任主体，被审计单位主要负责人是审计整改第一责任人。对审计查出的问题，被审计单位既要解决具体问题，落实“当下改”举措，又要着眼长远发展，建立健全“长久立”机制；各级政府每年要专题研究审计查出问题的整改工作，认真落实本级人大常委会关于审计整改情况报告的决议，依法接受人大监督；有关行业主管部门要承担本行业审计整改工作的督促指导责任，对典型性、普遍性、倾向性问题，要建立健全制度机制；审计机关要承担审计整改跟踪督导检查责任。
审计机关要健全整改跟踪督导检查制度，建立审计整改台账，实行对账销号管理，并适时开展审计整改工作“回头看”，严防虚假整改；各级党委、政府要建立健全审计与组织人事、纪检监察等部门工作协调机制，相关部门应及时办理、反馈需协助执行的审计整改事项，各级巡视巡察机构要将审计查出问题整改情况作为重要监督内容 ；健全整改结果公告机制，审计整改情况要依法公开。各级党委、政府要把审计整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据，纳入所在单位领导班子民主生活会的内容；对整改不力、屡审屡犯的，要与被审计单位主要负责人进行约谈，严格追责问责，并在一定范围内通报典型案例。
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