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北京：让扶贫协作成果惠及雪山草原

审计宣传中心

2020年06月10日10:18  来源：审计Talk
 

2019年8月至12月，北京市审计局第八派出局组成审计组，远赴青海省玉树州、内蒙古自治区呼和浩特市等2省6个盟（市、州），对北京市2017年以来的扶贫协作和支援合作政策落实、资金管理使用及帮扶绩效等情况开展专项审计工作。

海拔4815米，审计组在青海玉树治多县

本次审计抽审资金37.37亿元，抽审项目1095个，建议完善了相关政策规定、加强了基础管理和计划管理工作，在维护扶贫协作资金安全、提高资金使用效益、助推受帮扶地区打赢脱贫攻坚战中发挥了保障作用。

审计组在内蒙古呼伦贝尔查勘肉牛肉马扶贫项目

东西部扶贫协作和支援合作是党中央交给北京市的重要政治任务。现场审计之前，北京市审计局组织全体审计人员进行了深入学习；现场审计过程中，审计人员认真对标中央和市委重大政策开展审计工作，确保扶贫审计始终紧扣“精准、安全、绩效”主题主线，聚焦“两不愁三保障”重点任务，确保扶贫成果切实落到困难群众身上。

审计组在内蒙古通辽查勘育肥羊基地建设项目

按照“两统筹”工作要求，北京市审计局通过创新审计组织方式、统筹审计资源力量、配合参与协同监督等手段，既保障市、区两级扶贫协作资金审计全覆盖，又切实减轻受帮扶地区工作负担。

该局与内蒙古自治区审计厅沟通联系，进一步明确两地审计机关的分工和工作重点，努力做到延伸审计地区及项目不重复不冲突、审计时间协同、资料成果共享，避免重复审计；通过统一印发审计通知书、共享审计资源信息、集中驻点实施、联合编制审计报告等统筹模式，促使3个审计小组形成合力，提升审计效率。

审计组在青海玉树州前方指挥部研究审计工作

此次扶贫协作审计地点包括青海省玉树州、内蒙古呼和浩特市、呼伦贝尔市、通辽市、兴安盟及锡林郭勒盟所辖共11个旗县市，延伸地点距离远、项目多、现场审计任务艰巨。

从去年9月3日出发到10月25日最后一个审计组撤离，承担审计任务的第八派出局20名审计人员克服家庭实际困难和高寒缺氧的艰苦环境，分赴各地开展了两轮现场审计工作。50多个日日夜夜，审计人员持续奋战，共延伸审计103个实施单位，走访贫困户74户。

其中，青海省玉树州属于“三区三州”深度贫困地区，审计组克服高原反应和寒冷天气，放弃中秋假期，深入藏民家中、田间地头，访民情、查实情，以“海拔高、标准更高”的职业精神，把现场审计情况做实做细。

审计组在内蒙古正镶白旗扶贫办审计现场

审计提出的问题和建议得到了北京市政府主要领导的批示。在审计组督促指导下，部分受援地对资金使用和管理不规范等问题进行了立行立改，大部分问题得到了纠正。现场审计结束后，北京市审计局与内蒙古自治区审计厅对接，创新跨区域审计协作工作机制，并将审计发现的属地职责范围内的问题移交受援地政府，促进整改工作。

(责编：杨曦、孙阳)
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