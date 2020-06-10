湖北2020年度审计法治工作这样做

近日，湖北省审计厅印发《2020年全省审计法治工作要点》，要求全省审计法治工作紧紧围绕党和国家工作中心大局，依法全面履行审计监督职责，为更好地发挥审计在服务湖北省经济高质量发展中的作用提供坚实法治保障。

一是以质量为龙头，深入推进审计项目高质量建设。坚持依法审计与实事求是相结合，既严格按照审计法等相关规定履行职责，又审慎评判改革发展中的新情况新问题；认真落实审计项目高质量建设相关规定，抓严抓实特殊审计环境下项目质量管理，推进审计项目高质量建设制度化、常态化；搭建交流平台，强化经验总结，精心打造优秀审计项目；严格落实“3+2+1”复核审理工作模式，制定各类审计项目问题表现、法规适用、处理意见等审理模板，以审理工作标准化促进提升审理工作质效；规范移送处理文书撰写、移送事项证据收集归类整理，着力提高移送质量；组建审计法规审理专家库，发挥好专家外脑作用。

二是以创新为硬核，扎实开展审计普法宣传活动。持续开展送法上门、以案释法活动，促进被审计单位干部学法知法、用法守法；组织网上观看庭审视频或现场旁听庭审，促进审计人员增强法治意识、提升法治素养；汇总“七五”普法工作成果，认真谋划“八五”普法工作；开展“服务大局普法行”主题实践活动，建强法治文化阵地，营造浓厚审计法治文化氛围。 三是以规范为导向，妥善办理各项审计涉法事项。认真落实国务院《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》精神，规范审计执法，推进民主科学决策；加强规范性文件起草、审核、备案、清理，提高规范性文件质量；妥善应对行政复议诉讼，依法解决审计争议、防范化解社会矛盾纠纷；大力推行政务公开，依法依规做好信息公开答复，维护申请人合法权益。（来源：湖北省审计厅）

(责编：杨曦、孙阳)