浙江：释放制度创新优势 为内审提供坚强保障

近日，浙江省审计厅印发了《2020年度内部审计指导监督工作要点》、《浙江省内部审计协会2020年工作要点》。聚焦理顺内部审计体制机制，构建合力监督协作平台，做好常态化“经济体检”，深化服务高质量发展等主线。着力推进协作机制建设，更好发挥内部审计源头治理作用，助力省域治理现代化排头兵，为“重要窗口”提供坚强审计保障。
要进一步理顺内部审计管理体制与工作机制。一是强化内部审计工作领导体制，认真落实坚持党对审计工作集中统一领导的工作要求。二是释放审计制度创新优势，推动修订出台《浙江省内部审计工作规定》，着力在上位法支撑、引领实践发展和提炼创新成果等立法需求上，展示内部审计工作的浙江样本。三是健全完善内部审计指导监督体系，优化统分结合、条线统筹、协作配合，形成行之有效的审计机关、行业主管、单位之间权责清晰同向发力的内部审计指导监督体系。
要积极构建国家审计与内部审计、社会审计协作平台，增强审计“一盘棋”获得感，服务省域治理体系和治理能力提升。一是有序推进分行业分领域分层次审计协同试点，在部门预算执行全覆盖审计、省级公立医院疫情防控专项审计等项目中开展内部审计及社会审计协同，形成监督合力。二是组织开展全省内部审计“双先”评选活动，通过以评促建、以奖促优，进一步激励内部审计担当作为、争先创优。三是实施社会审计报告核查，结合年度审计项目，组织核查中介机构出具的审计报告，督促社会审计履职尽责，有效推动提升执业质量。
要引导激励内部审计做好常态化“经济体检”，积极练好“内功”。一是着力推动内部审计履行首要职责，聚焦聚力重大政策跟踪审计。二是建立健全内部审计指导监督互通机制与平台，以政务微信、政务钉钉等新媒体新载体为抓手，加大内部审计工作宣传，完善审计检查反馈与审计整改回访，逐步实现内审督导工程与审计整改工作有效融合贯通。三是开展内部审计理论研究和优秀项目案例评审，加强调查研究，总结提炼各地各部门加强风险防控的特色，探索推进审计协同机制建设的做法。
要深化“三服务”工作，继续推进服务高质量发展。一是聚焦“内部审计助力疫情防控和复工复产”，针对企业在战略目标、治理能力、内审价值等方面存在的困难和问题，提出精准服务对策。二是突出内部审计“为企业赋能、为治理提效、为发展聚力”主题，开展“走进上市公司”系列审计服务。三是加强职业化培训和人才遴选，评选“内部审计实务专家”“内部审计职业带头人”“内部审计实务能手” 三个层次的高级专业人才，通过培养与管理，发挥专业人才在智力支撑和职业引领中的作用，以高质量的审计成果助力“两手硬、两战赢”。（来源：浙江省审计厅）
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