复工复产 福州专项跟踪审计见成效

新冠肺炎疫情发生以来，福州市审计局迅速行动，及时跟进研究部署防控举措，坚持疫情防控与促进经济社会发展两手抓，坚决把党中央、国务院疫情防控决策部署和省市各项要求落到实处，为常态化防控和助力全面恢复生产生活秩序提供审计监督服务保障。

迅速部署有序开展专项跟踪审计

图为审计人员跟踪疫情防控物资出入库登记

及时制定《应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物、“六稳”政策落实专项审计工作实施方案》《关于推进大数据审计分析工作的实施方案》等审计意见，调整部署“1+N”统筹实施财政审计，加大非现场审计力度和资源配置，加强大数据审计，落实特殊环境下审计项目质量控制要求，全年分季开展防疫财政资金及相关政策支持保障落实情况跟踪审计，按月上报审计结果。

一季度，组织18个审计组、69名审计人员，投入1700多个工作日，开展全市疫情防控相关政策资金支持保障落实情况专项审计，涉及市县两级财政、人社、商务等8类部门、104个政府机构和单位，27家红十字会、慈善组织，17家企业，15个在建项目，抽查涉及财政资金5.22亿元、社会捐赠资金1.63亿元。

精准跟踪主动作为推动复工复产

图为审计人员在疫情防控重点保障企业关注惠企政策落实情况

重点对贯彻落实省委做好“六稳”工作的24条措施以及福州市帮助中小微企业应对疫情若干措施、争取政策性金融支持疫情期间福州市重点龙头工业企业稳定生产的措施和支持企业为疫情地区务工人员“留岗留薪”补助办法等措施执行情况，加大对信贷支持力度、降低企业融资成本、税费减免政策、缓缴社会保险费、企业稳就业奖励等10多项举措的落实情况开展政策跟踪。

一季度，33名审计骨干投身应急指挥部物资保障组开展物资采购价格评估技术联审；两级审计机关上下联动前往福建安洁儿、福清市爹地宝贝等32家省市疫情防控重点保障企业、项目单位开展专项审计服务, 了解企业在生产原料、产品检测、人员保障等方面存在的实际困难，及时调整服务计划，切实保障复工复产。

督促整改促进提高审计监督实效

图为审计人员关注惠财政资金、捐赠款物有效使用情况

落实“三个区分开来”重要要求，坚持具体情况具体分析，客观辩证审慎地看待疫情防控政策落实和资金物资管理中出现的新问题新情况，坚持边审边改，及时发现问题，及时推动整改规范，促进干部敢于担当、积极作为，以审计监督实效助力疫情防控工作和复工复产高效顺畅开展。

目前，相关部门单位针对审计中发现的个别社会捐赠资金和物资使用、管理不规范问题积极整改，收回未使用的采购款143.08万元，补充登记捐赠款物台账，将个别未及时公示的物资接收分配、采购情况进行公示，及规范银行专户管理等。（来源：福州市审计厅）