大家保险中标煤化工项目部分工程险

近日，大家保险集团旗下大家财险中标延长石油集团旗下榆神能源化工有限公司50万吨煤基乙醇项目部分工程险承保业务。以本次承保国家重点能源建设项目为标志，大家保险用保险服务助力国家保能源安全、助力实体经济发展取得重大进展。

此次招标的煤基乙醇项目是全球在建最大规模煤化工项目，也是延长石油煤化工产业“十三五”和远期规划重点项目。项目总投资达69.8亿元，占地1365亩，建成后将以陕西省榆林市西湾煤矿原煤为原料，经煤气化装置、合成气净化装置、气体分离装置、甲醇装置、乙醇装置等单元处理后，产出50万吨/年乙醇产品和少量甲醇产品，并副产杂醇油、重组分、硫磺等高附加值的煤化工产品。

大家财险中标的工程险部分将为该建筑工程提供自然灾害或意外事故造成的工程本身财产损失保障，以及因工程施工导致第三者财产损失及人身伤亡责任保障，保额占此次工程险总保额的5%。大家财险陕西分公司总经理李元杰表示，这是大家财险首次承保世界级能源工程项目工程险，表明公司的专业能力得到延长石油集团认可。

乙醇是世界公认的优良汽油添加剂，也是重要的基础化学品。据美国可再生能源协会（RFA）数据，2019年全世界乙醇产量为8672万吨，超过80%由美国和巴西利用玉米和甘蔗生产。我国乙醇产量只有268万吨，占全球产量的3%，主要利用粮食进行生产，如何利用化石资源生产乙醇一直是我国能源行业努力目标。该项目的建设对于推动我国煤炭资源清洁利用以及间接助力国家保障粮食安全都具有战略意义。

此外，我国明确提出大力发展清洁能源、提高能源使用率，该煤基乙醇项目的环保优势和经济效益突显，并将为西部地区创造大量就业机会，对保障国家能源安全、保障居民就业具有战略意义。延长石油有关人士表示，承保该项目工程险，既彰显了保险助力西部开发的保障精神，也体现了大家保险在关乎国计民生的大型新能源类项目方面的大局意识，意义非凡。（牛广文）

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