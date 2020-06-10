民航局：继续稳妥有序恢复部分国际客运航班

人民网北京6月4日电 （记者乔雪峰） 6月4日，民航局发布关于调整国际客运航班的通知，通知提出，可以适当增加部分具备条件国家的航班增幅。目前这项工作的进展如何？

民航局新闻发言人、航安办主任熊杰在6月10日召开的新闻发布会上表示，对于风险可控并具备接收保障能力的条件下，可以适当增加部分具备条件国家的航班增幅。主要指具备四类条件：一是迄今向我输入病例较少且同我经贸往来密切的国家；二是综合考虑我海外公民较多、刚性回国需求强烈的国家；三是满足远端防控措施，可有效降低前端疫情输入风险的国家；四是境内外有复工复产需要、已同我国建立“快捷通道”的国家。

熊杰指出，严控境外疫情输入风险，是增加国际客运航班的重要前提。为此，民航局建立一套完备的风险防控机制，包括航前、航中和航后一系列防控措施。为了在动态调整国际客运航班的过程中确保风险可控，还建立了航班“熔断和奖励”机制。“对于防控措施到位有效、符合要求的航空公司，我们将兑现奖励政策；对于防控措施不到位，触动了熔断机制的航空公司，我们将果断采取措施。据了解，一些航空公司已经按照民航局的要求采取措施，例如明确规定没有核酸检测证明的不得登机，我们对此表示赞赏。”

“目前，我们正与相关国家就调整国际客运航班事宜进行沟通，从工作进展情况看，与相关国家的航班近期有望适度增加。”熊杰指出，下一步，我们将在确保防疫安全的条件下，继续稳妥有序恢复部分国际客运航班，进一步满足我国留学生和海外华人华侨的回国要求，为各自国家复工复产、深化合作、保障产业链和供应链的稳定和通畅做出积极努力。

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