中国平安原副董事长正式加盟 腾讯加快布局互联网保险

近日，中国平安原副董事长任汇川正式入职腾讯，担任腾讯集团高级顾问。据知情人士透露，任汇川将负责保险业务条线，这表示腾讯正在加快布局互联网保险业务。

任汇川1992年大学毕业之后加入平安，从普通员工做到管理层，是中国平安培养的本土高管之一，分管过产险、信托、资产管理、不动产、智慧城市等业务板块。

今年3月16日，中国平安发布公告称，任汇川因个人身体原因辞去公司执行董事、副董事长职务。当时有媒体爆出，任汇川的下一站将是互联网巨头腾讯。

近年来，国内互联网公司纷纷涉足保险行业，希望基于互联网的基因、技术和流量，与4万亿市场规模的保险行业结合，搭上保险+互联网的这趟快车，其中阿里巴巴和腾讯无疑是最受关注的两家互联网巨头。

阿里系的保险圈成员包括信美相互人寿、国泰产险、众安在线、蚂蚁保险、万通亚洲，既有相互保险、财险、互联网保险牌照，还有保险经纪牌照和香港地区保险牌照。

腾讯系的保险圈成员包括和泰人寿、腾诺保险经纪、水滴保险商城、微保、众安在线、香港英华杰人寿等，同样也有互联网保险、寿险、保险经纪牌照和香港地区保险牌照。

腾讯和阿里巴巴在用户和流量上具有明显优势，以保险的线上销售为例，支付宝有用户和流量，加上本身的金融工具属性，能够构建起保险销售的顺畅路径，蚂蚁保险已成为互联网保险领域的领跑者；微信的用户和流量优势更大，而且具备社交场景，腾讯系的水滴、微保也在迅速崛起，尤其是在互联网健康险领域，水滴旗下的第三方保险经纪平台水滴保险商城，上线三年已经累计规模保费突破100亿元。值得注意的是，截止目前水滴公司已经累计获得超过18亿元的融资，其中腾讯已连续投资四轮。

从阿里和腾讯的投入和布局可以看出，两家公司对于保险行业非常看好，不仅因为保险行业巨大的市场空间，而且保险业未来的发展方向离不开线上化、数据化、智能化，而这些正是互联网巨头最擅长的领域。

(责编：许维娜、夏晓伦)