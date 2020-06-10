人民网>>财经

共享，能否破解电动车治理难题

2020年06月10日12:45  来源：《工人日报》
 
原标题：共享，能否破解电动车治理难题

　　在很多地方，一些超标、有安全隐患的电动自行车出没于大街小巷，令监管部门很是头疼。据媒体报道，近日，云南昆明市对辖区共享出行管理提出多项创新措施，通过定期考核、总量控制、“网格化”管理等措施，破解电动车乱象。有业内人士称，发展共享电动车是缓解城市交通压力的不错办法。

　　电动车因操作简便、速度快、使用灵活，受到不少人的欢迎。特别是在3～10公里的短途出行距离内，电动车的使用非常广泛。国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享出行发展报告(2019)》显示，2018 年我国电动自行车保有量已有约2.5亿辆，城镇居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为57.5辆。

　　但同时，电动车管理成本高、执法难度大的困局并没得到有效破解。比如，高楼“飞线”充电常引发火灾、电动车与其他车辆存在路权之争、骑行者资质缺少准入门槛、家庭电动车闲置率高等。

　　因此，2019年4月电动车新国标落地执行后，不少城市开始鼓励发展共享电动自行车。利用共享经济模式破解电动车乱象，带来的效果是比较明显的。比如，共享电动自行车由平台统一换电管理，可要求企业遵照专业的消防安全要求进行仓库建设与集中充电，减少蓄电环节引发的消防隐患；共享电动车利用物联网、大数据等技术，智能终端采集车辆的位置、轨迹、车速等信息，与交管部门共通共享，实现有关部门对车辆的统一监控与管理，同时减少潜在盗窃和事故隐患。

　　在今年的全国两会期间，有政协委员表示，发展共享电单车模式还能创造岗位需求，有利于在后疫情时代保就业。运营共享电动自行车，企业需要配备线下调度运营、维修、充换电等操作人员，而这些工作属于劳动密集型行业，就业灵活性强。同时，相关企业在这过程中可以精准吸纳建档贫困人口、失业人口，使其成为助推稳定脱贫、缓解就业压力的有效手段。

　　以开放的心态接受新业态，用新业态的创造力为稳定经济提供新思路，相关地方和部门不妨借鉴昆明等地的经验，在审慎监管的同时，积极鼓励创新，给予共享电动车等新业态发展更多的空间和时间。相信通过科学合理的发展规划和管理方案，这些措施在推动加快相关行业、产业升级发展的同时，也能发挥新业态就业吸纳器的作用。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved