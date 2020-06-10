虚假出资风波发酵 江苏赛麟30亿元融资暂遭搁置

北京商报讯（记者 刘洋 刘晓梦）持续发酵的举报风波，让江苏赛麟恐面临“无米下锅”的窘境。6月9日，网络上出现一封江苏赛麟CEO王晓麟致全体员工的内部信，信中称公司过去三年多的努力，因乔宇东的诬告而不得不暂时告一段落，江苏赛麟原来和投资人达成共识的30亿元融资现已被搁置。

据了解，王晓麟信中所提到的“诬告”事件，为今年4月27日一封来自江苏赛麟前法务员工乔宇东对王晓麟的实名举报信，让江苏赛麟成为焦点。举报信中，乔宇东认为，王晓麟实际控制的江苏赛麟4个外资企业股东，系以“虚假技术出资”作价66亿元取得江苏赛麟股份。

天眼查显示，江苏赛麟汽车科技有限公司注册资本为100亿元，大股东为南通嘉禾，以货币认缴方式出资33.4187亿元，并持有约33.42%的股份。王晓麟旗下的上述4家外商投资企业以知识产权作价出资，合计持有约66.58%的股份，成为公司实际控制人。

对于乔宇东的举报，江苏赛麟在一份声明中表示，乔宇东确系公司员工，在职期间因严重违纪被公司批评警告，此后乔宇东不思悔改，故意破坏公司与第三方的合作关系，公司于2019年9月25日解除与乔宇东的劳动合同。鉴于乔宇东持续捏造散布虚假消息，公司已经依法通过刑事控告、民事诉讼等方式追究乔宇东的刑事责任及民事责任。

不过，举报事件发生后，江苏赛麟陷入舆论风波，公司经营也陷入困难期。王晓麟在信中表示，受此事件在网络传媒发酵的影响，部分供应商通过法院全面冻结江苏赛麟的账号。据了解，如皋市政府已组织工作组就乔宇东举报的事项进行调查。“江苏赛麟原来和投资人达成共识的30亿元融资，本应在今年5月分步到位，但由于乔宇东的举报和其直接致电投资人破坏融资的行为，导致投资人在政府作出调查结论前搁置投资的决定。”

在业内人士看来，该举报持续发酵已经影响到企业形象，让投资人对江苏赛麟产生疑虑致融资受阻,这也让长时间欠缺“造血能力”的江苏赛麟陷入危机。

资料显示，2014年赛麟品牌被王晓麟收购，2017年赛麟宣布在江苏如皋建厂实现国产。2019年，定位微型电动小跑车赛麟迈迈上市销售。然而，上市首月，天猫迈迈旗舰店累计付款数量仅为9笔，在长时间难有成交量的局面下，赛麟天猫旗舰店也随即关闭。

由于销量不佳、公司陷入困境，赛麟迈迈也被传已暂停生产。有报道称，工厂自4月底复工以来一直没生产，主要做一些设备调试、打扫卫生之类的工作以及内部培训，何时正式复产还没有通知。

汽车行业专家颜景辉表示，“江苏赛麟的产品不够出彩，再加上此番负面消息打击，赛麟汽车的前景难言乐观。产品没有销量，工厂成本、员工工资让江苏赛麟压力倍增，此时融资受阻对企业而言是严重打击”。

王晓麟在信中表示：“如果股东之间不能达成一致解决公司的运营资金，公司将无以为继。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)