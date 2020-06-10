微商梵蜜琳 “小样”花790元被吐槽 “代加工”产品被疑虚假宣传

近日，有网友称，“在小视频上看到了叫‘梵蜜琳’的微商品牌很火，聘请了伊能静、张馨予等女星为其代言，价位比国际一线品牌都高。自己动心后花了790元却购买了一套试用装大小的产品，而且使用后也没有他们宣传的美白等作用。”

790元买了套中样?遭吐槽

有百度贴吧的网友称，“买了一套790元说是小套装，在我看来就是试用装，说用了15天可以去红血丝，否则无效退款，现在已经用了近一个月没有任何作用，还比以前更严重了，还不给退!怎么处理?”有网友回复，“我也想退，怎么办?就是骗人，我问多少升也不说，现在也不退款也不说话，收了定钱，也不给。”目前这篇贴子已经被删除。但在其它平台，也有不少网友吐槽和质疑。

有知乎网友在“梵蜜琳神仙贵妇膏的祛皱效果如何，真的像广告那样说的有效吗?”帖子里评论称“用了梵蜜琳并没有作用，790元买了一套试用装，在使用过程中脸上出痘痘，真心不值。”

另有网友回复称，“他们小套就是卖智商税的，买到就是被坑到的，一个试用装卖那么贵……”“觉得那么多明星代言东西肯定好，结果东西收到让我惊讶，就像使用装一样小，套盒特别小，下面有图片，我说要退货，她们就找各种理由不让我退……”

梵蜜琳品牌产品实多为“代加工”

梵蜜琳官网介绍，广东梵蜜琳生物科技有限公司(以下简称“广东梵蜜琳”)，2015年5月创立于中国香港。在“品牌理念”里宣传：梵蜜琳作为高端轻奢护肤化妆品品牌，集研发、生产、策划、销售于一体，总部位于羊城广州。企查查显示：广东梵蜜琳成立于2015年5月21日，注册资本1000万元，实缴资本0元。2019年5月17日，法定代表人由詹晓健变更为蔡彬弟。

2017年7月11，广东梵蜜琳的经营场所由深圳市龙岗区变更为广州市白云区;经营项目增加了化妆品及卫生用品批发;2020年1月14日，经营项目又增加了化妆品制造、化妆品零售等经营范围。2019年5月17，广东梵蜜琳的包括詹晓健在内的四名个人股东退出，广东广妆控股集团有限公司等五家公司成为广东梵蜜琳的新股东，其中，广妆控股持股62%。

从企查查可知，广东梵蜜琳是在深圳市注册的内地公司，并非如官网宣传的创立于香港，广东梵蜜琳最初的股东也都是自然人，并非香港企业投资。

业内人士称，“集研发、生产、策划、销售于一体”，事实也并非如此。广东梵蜜琳直到2020年1月14日，才在经营项目中增加了化妆品制造，且至今该公司也未取得化妆品生产许可证，涉及广东梵蜜琳备案的化妆品，也均是以委托方的形式生产的。

有业内人士对此表示，国内一些微商企业为了彰显“企业实力”方便招收新的代理商，常常会借助“洋背景”背书，部分企业在国外注册个空壳公司和洋品牌，在港澳台注册个空壳公司和品牌，然后委托国内企业代工。一些连化妆品生产许可证都没有的企业，为了显得企业有实力，还会虚假宣传自己具有“研发、生产”的能力，实际上都是为了收消费者的“智商税”。

行业人士称，拿欧莱雅这样的企业来说，每年仅研发费就高达70亿，梵蜜琳才出现几年，还都是国内代加工生产，卖的却远比欧莱雅要贵!单支产品高达1200元的售价，梵蜜琳不仅把国际一线品牌按在地上摩擦，顺便也把消费者的智商狠狠摩擦了一把。他透露，很多微商产品之所以价格高，并非是产品有多高的科技含量，而是为了保证多层级代理利润差的价格空间，创造更多的代理级别，拉更多“人头”;还要快速赚取“明星代言、媒体广告”等包装费用，再利用品牌“实力”给产品价格注水。

宣传“美白”“淡斑”等功效与备案不符

在广东梵蜜琳官网，以及其注册的名为“梵蜜琳Thanmelin”的微信公众号里，对该品牌的产品进行了如下宣传：梵蜜琳神仙贵妇膏的功效里宣传“淡斑匀亮”;梵蜜琳素颜焕肤面膜的功效里宣传“焕白修护”;梵蜜琳素颜焕肤柔肤水宣传“御黑耀白·亮肤白皙”等内容。

通过中国食品药品监管官网“国产特殊用途化妆品”查询可知，三款产品均为“国产非特殊用途化妆品备案信息”，而美白、淡斑均为特殊用途化妆品所具有的功效。

业内人士还介绍道，梵蜜琳的明星产品神仙贵妇膏，在宣传中强调产品的核心成分有胎盘素<水解胎盘(羊)提取物>。实际上，胎盘素美容、抗衰只是谣言，并无依据。而百度百科上被国家药监局审核过的词条“胎盘素”也说道，“胎盘素可以美容甚至延寿，这早就已经被证实是个骗局。”为了防止利益既得者继续玩弄“胎盘素概念”，这个词条甚至被锁定，禁止他人编辑。

(责编：李都也(实习生)、李栋)