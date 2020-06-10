王府井公告利好前狂涨一个月 股吧惊呼“内幕交易之王”

昨日晚间，王府井(600859.SH)发布关于公司获得免税品经营资质的公告。公告称，6月9日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》，授予公司免税品经营资质，允许公司经营免税品零售业务。

王府井表示，公司将按照通知要求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

今日，王府井开盘涨停，盘中最低28元/股，截至发稿，王府井报30.12元/股，涨幅10.01%。

自5月6日起至6月9日，王府井股价自12.82元/股涨至27.38元/股，涨幅高达113.57%。其股价更是在6月2日盘中触及高点28.44元/股。6月2日王府井龙虎榜显示，机构、外资活跃。当日买入、外出首席均为沪股通专用席位，买入5594.37万元，卖出8829.44万元。此外，买三、卖四、卖五均为机构席位。买入前五席位合计买入13039.45万元，卖出前五席合计卖出18501.77万元。

6月9日，东方财富网股吧中，有股友称“全是内幕先前炒作”，还有股友直呼“内幕交易之王”。

东方财富网股吧截图

其实，5月24日，就有股友在股吧“王府井吧”留言称，“王府井炒的是免税牌照预期。”

东方财富网股吧截图

5月28日，针对控股股东北京首旅公司申请免税牌照的市场传闻，王府井内部人士透露，暂时没听说过所述情况，请不要随意相信传闻并且传播。

王府井主要业务为商品零售和商业物业出租业务，覆盖百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态，同时拥有线上零售渠道。公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。

年报显示，2019年，王府井实现营业收入267.89亿元，同比增长0.29%；利润总额完成14.45亿元，同比下降15.15%；归属于上市公司股东的净利润9.61亿元，同比下降19.98%；主营业务毛利率16.09%，同比下降0.42个百分点。王府井表示，利润及净利润同比下降主要是主业毛利率下降、财务费用增加及其他不可比因素共同影响所致。

今年一季度，王府井实现营业收入15.20亿元，同比减少78.79%；归属于上市公司股东净利润为-2.02亿元，同比减少150.16%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)