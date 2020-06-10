北京市税务局举办“深化银税互动 助力企业发展”签约仪式

人民网北京6月10日电 （记者车柯蒙） 今日，国家税务总局北京市税务局在12366北京纳税服务中心举办“深化银税互动 助力企业发展”签约仪式，与工商银行北京市分行、建设银行北京市分行、交通银行北京市分行、北京银行、北京中关村银行五家银行签订合作协议，进一步深化税银合作，支持中小微企业健康发展，服务首都经济社会平稳运行。北京市税务局党委书记、局长李亚民，党委委员、总审计师雷彤，党委委员、总经济师刘浩，5家银行行长和主管副行长，5家中小微企业代表出席了本次签约仪式。

近年来，税务总局积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力解决中小微企业融资问题，持续推进以“银税互动”为代表的多项工作部署，在今年春风行动中，进一步提出“大数据服务大局要尽力”的工作要求，全力支持企业发展。北京市税务局按照税务总局、市政府工作部署，长期以来与多家银行在“银税互动”方面开展了密切合作，仅2019年，银行通过“银税互动”为首都24239户企业发放贷款20.7亿元，其中为小微企业发放贷款18亿元。今年疫情期间，针对企业更加迫切的资金需求，大力开展“银税互动”，为3000户企业办理了贷款，加快了企业复工复产。

为进一步深化“银税互动”工作，北京市税务局在此基础上，再与5家银行签订“线上银税互动”合作框架协议，将“银税互动”由线下搬到线上，实现税务和银行之间“省对省”数据直连。符合条件并具融资意向的企业的信息认证、信息授权、纳税信息传递等都在线上完成，促成更加紧密型常态化的“银税互动”合作局面。本次“银税合作”协议的集中签订，开启了北京市银税深入合作，服务小微企业的新篇章，将推动纳税信用信息在金融领域的增值应用，有效提高小微企业金融服务覆盖面。

活动现场，北京三未信安科技发展有限公司、北京九章云极科技有限公司、北京勤邦生物科技有限公司、新石器慧通（北京）科技有限公司、北京绿能嘉业新能源有限公司5家企业，作为中小微企业代表，与各家银行签订借款合同，将纳税数据转换为真金白银，享受到诚信纳税结出的硕果。企业普遍表示，税务机关和银行不断加大税收信用贷款支持力度，帮助企业复工复产，更加坚定了发展的信心。

银行方面表示，“银税互动”活动将企业的纳税信息与企业的银行账户信息，在税务机关和银行间实现双向共享，有效缓解银行与企业之间的信息不对称，开创了以“税”养“信”的融资模式。此次“线上银税互动”合作框架协议的签署，是银行与税务局探索新长效合作机制的起点，随着各项措施的快速落地，必将使市场主体切实享受到“银税互动”带来的红利。

北京市税务局党委书记、局长李亚民表示，税务部门与银行长期合作开展的“银税互动”成效显著，此次与银行拓展数据交互内容，实现“银税互动”线上数据直连，提高信息交互效率，能够帮助更多诚信纳税的中小微企业便捷获得资金支持。同时银行提供的相关数据信息，进一步加强了税务监管体系建设。今后税务部门要深入挖掘税收业务和“银税互动”的结合点，扩大合作领域、受惠范围和社会影响力，为首都诚信体系建立和经济社会发展作出更大的贡献。

(责编：车柯蒙、孙阳)