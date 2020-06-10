人民网>>财经

北京市税务局举办“深化银税互动 助力企业发展”签约仪式

2020年06月10日14:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月10日电 （记者车柯蒙） 今日，国家税务总局北京市税务局在12366北京纳税服务中心举办“深化银税互动 助力企业发展”签约仪式，与工商银行北京市分行、建设银行北京市分行、交通银行北京市分行、北京银行、北京中关村银行五家银行签订合作协议，进一步深化税银合作，支持中小微企业健康发展，服务首都经济社会平稳运行。北京市税务局党委书记、局长李亚民，党委委员、总审计师雷彤，党委委员、总经济师刘浩，5家银行行长和主管副行长，5家中小微企业代表出席了本次签约仪式。

近年来，税务总局积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力解决中小微企业融资问题，持续推进以“银税互动”为代表的多项工作部署，在今年春风行动中，进一步提出“大数据服务大局要尽力”的工作要求，全力支持企业发展。北京市税务局按照税务总局、市政府工作部署，长期以来与多家银行在“银税互动”方面开展了密切合作，仅2019年，银行通过“银税互动”为首都24239户企业发放贷款20.7亿元，其中为小微企业发放贷款18亿元。今年疫情期间，针对企业更加迫切的资金需求，大力开展“银税互动”，为3000户企业办理了贷款，加快了企业复工复产。

为进一步深化“银税互动”工作，北京市税务局在此基础上，再与5家银行签订“线上银税互动”合作框架协议，将“银税互动”由线下搬到线上，实现税务和银行之间“省对省”数据直连。符合条件并具融资意向的企业的信息认证、信息授权、纳税信息传递等都在线上完成，促成更加紧密型常态化的“银税互动”合作局面。本次“银税合作”协议的集中签订，开启了北京市银税深入合作，服务小微企业的新篇章，将推动纳税信用信息在金融领域的增值应用，有效提高小微企业金融服务覆盖面。

活动现场，北京三未信安科技发展有限公司、北京九章云极科技有限公司、北京勤邦生物科技有限公司、新石器慧通（北京）科技有限公司、北京绿能嘉业新能源有限公司5家企业，作为中小微企业代表，与各家银行签订借款合同，将纳税数据转换为真金白银，享受到诚信纳税结出的硕果。企业普遍表示，税务机关和银行不断加大税收信用贷款支持力度，帮助企业复工复产，更加坚定了发展的信心。

银行方面表示，“银税互动”活动将企业的纳税信息与企业的银行账户信息，在税务机关和银行间实现双向共享，有效缓解银行与企业之间的信息不对称，开创了以“税”养“信”的融资模式。此次“线上银税互动”合作框架协议的签署，是银行与税务局探索新长效合作机制的起点，随着各项措施的快速落地，必将使市场主体切实享受到“银税互动”带来的红利。

北京市税务局党委书记、局长李亚民表示，税务部门与银行长期合作开展的“银税互动”成效显著，此次与银行拓展数据交互内容，实现“银税互动”线上数据直连，提高信息交互效率，能够帮助更多诚信纳税的中小微企业便捷获得资金支持。同时银行提供的相关数据信息，进一步加强了税务监管体系建设。今后税务部门要深入挖掘税收业务和“银税互动”的结合点，扩大合作领域、受惠范围和社会影响力，为首都诚信体系建立和经济社会发展作出更大的贡献。

(责编：车柯蒙、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved