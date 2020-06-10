西贝强收茶位费引争议，霸王条款还是约定俗成？

近日西贝莜面村深圳一门店强制收取茶位费一事持续发酵，也再次引发了网友对于“茶位费”问题的讨论。有人认为在广东的酒楼和餐馆收取茶位费是约定俗成、无可厚非，但也有人认为是霸王条款。

6月9日，广东省餐饮服务行业协会对新京报记者表示，设置茶位费是出于经营成本考量，是合情合理的商业行为。之后会呼吁各类餐厅继续做好明码标价的义务，尊重并保障消费者的知情权和公平选择权。

事实上，关于茶位费该不该收的争议由来已久。早在2016年8月，广州消委会发布《广州市餐饮业茶位收费情况民意调查报告》，指出强收茶位费是霸王条款。但当时广州地区多个协会集体发声，认为收取茶位费合情合理，取消茶位费会导致广府早茶文化名存实亡，消费者权益也无法保障。

西贝强制收取茶位费被责令整改

最近，有网友在微博发帖称，其在西贝莜面村深圳一门店消费后，发现店家收取5元/人的苦荞茶（位）费，5人共计收取25元。上述网友还称，“喝不喝都收费，服务员说贾总规定的”，并@西贝莜面村官方微博。对此，西贝莜面村在该条微博下留言称，“很抱歉让您感受不好，请您私信小编联系方式，我们会联系门店为您退还茶位费。”

针对此事，6月8日，深圳市市场监管局官方微博发布通报，执法人员到西贝莜面村深圳华强北九方店进行现场检查发现，该公司菜单酒水栏中有明码标价为“茶位 5元/位”的项目，目前该公司对网友在微博发布的收取茶水（位）费的投诉已在退款处理中，并要求该公司全面自查整改，依据《中华人民共和国价格法》等相关规定，做好商品与服务的明码标价工作、不得强制收取茶位费，加强教育培训并提升服务质量。

图/微博截图

对于收取茶位费等问题，新京报记者联系到西贝方面，其相关负责人表示，对于广东餐饮的普遍现象，西贝作为个体不方便单独回应。

6月9日，新京报记者就西贝收取茶位费一事联系到广东省餐饮服务行业协会，协会方面称，餐饮设置茶位费是出于经营成本考量，收取茶位费是合情合理的商业行为，也是餐厅的正当权益，但会呼吁各类餐厅继续做好明码标价的法定义务，尊重并保障消费者的知情权和公平选择权。

茶位费争议由来已久

据新京报记者了解，广东诸多茶楼食肆一直有收取茶位费的传统，也是广东特有的餐饮文化的一部分，如果在店里就餐，不管喝不喝茶，都要收取茶位费。

根据媒体报道，早在2014年11月，商务部发布《餐饮业经营管理办法（试行）》，明确表示禁止餐饮经营者设置最低消费，禁收“开瓶费”“茶位费”等；此后，2016年8月，广州消委会发布《广州市餐饮业茶位收费情况民意调查报告》，明确指出强收茶位费是霸王条款，调查数据显示，有99%的消费者被收取过茶位费，近八成消费者支持取消茶位费。

值得注意的是，当时广州地区饮食行业协会、广州市饮食行业商会、广州烹饪协会、广州西餐行业协会等集体发声，认为收取茶位费合情合理，一旦取消茶位费将导致广府早茶文化名存实亡，广州餐饮业的服务品质将会出现断崖式的下滑，广东（州）特色的广式服务也会不复存在。最终，消费者的权益也无法保障。

即便是现在，广州、深圳等多家酒楼及餐饮门店都会收取茶位费，但事实上，关于茶位费该不该收的争议由来已久。有网友认为，广东有喝早茶的习惯，一喝一上午影响餐厅提升翻台率，理应付茶位费；但也有网友表示，到店就餐有自主选择的权利，可以选择不要茶水，即便是有茶位费，也要提前告知，强制不合理，颇有些“霸王条款”的意味。

6月9日，广东省餐饮服务行业协会向新京报记者表示，茶位费是约定俗成的叫法，最早起源于广东早茶必饮茶的饮食消费习惯。餐厅通常以人头数计量茶叶用量，并将场地桌位占用、净化水、加热能耗、茶具清洁消毒与茶道服务等多种经营成本综合核算，茶位费在广东地区是由来已久的传统，融入了本地的风土人情。

上述协会认为，餐饮作为典型的社会服务业，其本质就是给消费者提供“餐+饮”的消费场景、菜品饮品和贴心服务，餐厅设置茶位费是出于经营成本考量，巨额的场地租金、装修、设施设备与人员薪酬等投入，庞大的成本都需要细分计摊到每一道菜品与茶饮当中，这都是合情合理的商业行为。

对于该不该收茶位费，广东省餐饮服务行业协会表示：“收取茶位费是餐厅的正当权益。我们会呼吁各类餐厅继续做好明码标价的法定义务，优化完善管理与服务流程，尊重并保障消费者的知情权和公平选择权。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)