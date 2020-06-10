人民网>>财经

西贝强收茶位费引争议，霸王条款还是约定俗成？

2020年06月10日14:24  来源：新京报
 

　　近日西贝莜面村深圳一门店强制收取茶位费一事持续发酵，也再次引发了网友对于“茶位费”问题的讨论。有人认为在广东的酒楼和餐馆收取茶位费是约定俗成、无可厚非，但也有人认为是霸王条款。

　　6月9日，广东省餐饮服务行业协会对新京报记者表示，设置茶位费是出于经营成本考量，是合情合理的商业行为。之后会呼吁各类餐厅继续做好明码标价的义务，尊重并保障消费者的知情权和公平选择权。

　　事实上，关于茶位费该不该收的争议由来已久。早在2016年8月，广州消委会发布《广州市餐饮业茶位收费情况民意调查报告》，指出强收茶位费是霸王条款。但当时广州地区多个协会集体发声，认为收取茶位费合情合理，取消茶位费会导致广府早茶文化名存实亡，消费者权益也无法保障。

　　西贝强制收取茶位费被责令整改

　　最近，有网友在微博发帖称，其在西贝莜面村深圳一门店消费后，发现店家收取5元/人的苦荞茶（位）费，5人共计收取25元。上述网友还称，“喝不喝都收费，服务员说贾总规定的”，并@西贝莜面村官方微博。对此，西贝莜面村在该条微博下留言称，“很抱歉让您感受不好，请您私信小编联系方式，我们会联系门店为您退还茶位费。”

　　针对此事，6月8日，深圳市市场监管局官方微博发布通报，执法人员到西贝莜面村深圳华强北九方店进行现场检查发现，该公司菜单酒水栏中有明码标价为“茶位 5元/位”的项目，目前该公司对网友在微博发布的收取茶水（位）费的投诉已在退款处理中，并要求该公司全面自查整改，依据《中华人民共和国价格法》等相关规定，做好商品与服务的明码标价工作、不得强制收取茶位费，加强教育培训并提升服务质量。

　　图/微博截图

　　对于收取茶位费等问题，新京报记者联系到西贝方面，其相关负责人表示，对于广东餐饮的普遍现象，西贝作为个体不方便单独回应。

　　6月9日，新京报记者就西贝收取茶位费一事联系到广东省餐饮服务行业协会，协会方面称，餐饮设置茶位费是出于经营成本考量，收取茶位费是合情合理的商业行为，也是餐厅的正当权益，但会呼吁各类餐厅继续做好明码标价的法定义务，尊重并保障消费者的知情权和公平选择权。

　　茶位费争议由来已久

　　据新京报记者了解，广东诸多茶楼食肆一直有收取茶位费的传统，也是广东特有的餐饮文化的一部分，如果在店里就餐，不管喝不喝茶，都要收取茶位费。

　　根据媒体报道，早在2014年11月，商务部发布《餐饮业经营管理办法（试行）》，明确表示禁止餐饮经营者设置最低消费，禁收“开瓶费”“茶位费”等；此后，2016年8月，广州消委会发布《广州市餐饮业茶位收费情况民意调查报告》，明确指出强收茶位费是霸王条款，调查数据显示，有99%的消费者被收取过茶位费，近八成消费者支持取消茶位费。

　　值得注意的是，当时广州地区饮食行业协会、广州市饮食行业商会、广州烹饪协会、广州西餐行业协会等集体发声，认为收取茶位费合情合理，一旦取消茶位费将导致广府早茶文化名存实亡，广州餐饮业的服务品质将会出现断崖式的下滑，广东（州）特色的广式服务也会不复存在。最终，消费者的权益也无法保障。

　　即便是现在，广州、深圳等多家酒楼及餐饮门店都会收取茶位费，但事实上，关于茶位费该不该收的争议由来已久。有网友认为，广东有喝早茶的习惯，一喝一上午影响餐厅提升翻台率，理应付茶位费；但也有网友表示，到店就餐有自主选择的权利，可以选择不要茶水，即便是有茶位费，也要提前告知，强制不合理，颇有些“霸王条款”的意味。

　　6月9日，广东省餐饮服务行业协会向新京报记者表示，茶位费是约定俗成的叫法，最早起源于广东早茶必饮茶的饮食消费习惯。餐厅通常以人头数计量茶叶用量，并将场地桌位占用、净化水、加热能耗、茶具清洁消毒与茶道服务等多种经营成本综合核算，茶位费在广东地区是由来已久的传统，融入了本地的风土人情。

　　上述协会认为，餐饮作为典型的社会服务业，其本质就是给消费者提供“餐+饮”的消费场景、菜品饮品和贴心服务，餐厅设置茶位费是出于经营成本考量，巨额的场地租金、装修、设施设备与人员薪酬等投入，庞大的成本都需要细分计摊到每一道菜品与茶饮当中，这都是合情合理的商业行为。

　　对于该不该收茶位费，广东省餐饮服务行业协会表示：“收取茶位费是餐厅的正当权益。我们会呼吁各类餐厅继续做好明码标价的法定义务，优化完善管理与服务流程，尊重并保障消费者的知情权和公平选择权。”

　

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved