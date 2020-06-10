第127届广交会将于6月15日至24日在网上举办

人民网北京6月10日电 （孙阳）6月10日，商务部召开网上专题新闻发布会，介绍第127届广交会有关筹备情况。中国对外贸易中心主任李晋奇介绍，为稳住外贸外资基本盘，扩大对外开放，帮助中外企业开拓市场，中国政府决定，第127届广交会将在网上举办，运用先进信息技术，让中外客商足不出户下订单、做生意。

李晋奇表示，第127届广交会的总体筹备情况主要有以下几个方面：

一、展览规模保持稳定，打造优质特色线上平台

本届广交会按16大类商品设置50个展区，所有展品于6月15-24日同期上线展示，展期10天。截至目前，参展企业通过图片、视频、3D等格式上传展品，多形式、多维度展示品牌形象。

在“智慧广交会”基础上，对广交会官网进行全新升级，将网上展示、推介、供采对接、在线洽谈等融为一体，形成一站式全天候网上举办新模式。广交会官网设有展商展品、新闻与活动、全球供采对接、大会服务、跨境电商专区五大板块内容。展商展品板块是企业上传展品的平台，企业可以通过图片、视频等格式上传产品，也可以选择适合自己的展示模板，上传VR虚拟展位，搭建专属展示中心。采购商可以查询产品或企业，参观企业虚拟展位。新闻与活动板块滚动播放新闻动态和展会资讯，增强实时性和互动体验。并提供直播营销服务，为每家企业设立10×24全天候网上直播间。供采对接板块为交易双方提供诚信背景信息，支持参展商、采购商发布供求信息，加强线上撮合。并提供部分视频会议和社交软件的链接，方便双方使用。大会服务板块为展客商提供贸易促进、海关和金融等各类配套服务。跨境电商专区板块与105家跨境电商综试区和6家跨境电商平台建立链接，同步开展营销活动，扩大企业受惠面。

近年来，受外需疲弱等多种因素影响，外贸企业面临的困难加大，广交会已多届降低企业参展费用，并免收贫困地区企业展位费，全力支持企业开拓国际市场。本届广交会网上举办期间，将免收参展费用，帮助企业减负纾困。

二、借助“互联网+云平台”，广泛开展全球推介

本届广交会坚持“创新、专业、精准、精细”的招商理念，全力做好采购商邀请工作。一是即时响应，全球宣传。第一时间启动全球范围的宣传邀请工作，通过社交媒体向粉丝精准推送最新信息，向老采购商发送邮件通知，全方位、多层次开展宣传邀请。二是突出专业,实现精准。聚焦“一带一路”国际合作，因区因国施策，向全球73个国家地区的130家全球合作伙伴、跨国采购企业及重要客商等进行宣传邀请；在全球重点市场举办23场“云推介”系列活动，与4家境外工商机构举办“云签约”活动；大力开展以大数据驱动、以社交媒体和搜索引擎为主的新的媒体营销。三是加强合作，借力邀请。通过市场化手段，鼓励全球合作伙伴、国际工商机构、跨国采购企业和重要老采购商利用其渠道网络邀请采购商注册观展。四是精细服务，提升体验。为采购商提供“线上打卡、线下奖励”礼遇，加强线上线下融合互动，提升采购商参会体验。

三、筑牢知识产权保护之盾，为贸易发展注入活力

本届广交会针对网上举办的特殊要求，建立“线上+线下”相结合的模式处理投诉。一是健全预防机制。展前通过发布参展指引、交易团自查自纠等途径强化知识产权保护意识，强化预防和管控，从源头上遏制侵权行为、防范贸易纠纷。二是建立线上投诉处理平台。广交会官网平台注册用户可以通过PC电脑端线上提交知识产权投诉、申诉和撤诉申请，方便权利人维权。三是提升专业服务能力。继续邀请专利、商标、版权等政府部门的专家线下进驻大会投诉接待站，在后台提供支持，对知识产权投诉进行专业判断。请专业仲裁机构为贸易纠纷双方当事人提供线上远程调解服务。

四、提升配套服务，丰富多功能平台内涵

针对本届广交会在网上举办的特点，完善相关配套服务。一是继续开展贸易促进活动。2020年广交会出口产品设计奖(CF奖)有10683家企业报名参评。广交会产品设计与贸易促进中心(PDC)引入近10个国家和地区约50家设计机构参与设计展示，助力参展企业提品质、创品牌、拓市场。二是新设政府服务专区。与海关部门展开密切合作，在广交会官网设立链接入口，推出政策指导、线上咨询等新举措，为采购商和参展商提供专业支持。三是量身定制金融服务。广交会官网新增金融服务板块，中国银行等8家金融机构将为广交会参展企业提供专属金融产品，以及跨境结算、出口保险、通关等配套服务。

五、精心筹备重要活动，推动贸促高质量发展

本届广交会将举办多场重要活动。6月15日举办网上启动仪式。将举办系列新品发布会，预计有60多家行业龙头企业展示创新产品。另外还将举办大型电商采购说明会、海关最新政策说明会等其他活动。

(责编：孙阳、杨曦)