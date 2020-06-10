应对疫情稳外贸 第127届广交会呈现六大亮点

人民网北京6月10日电 （孙阳）广交会创办63年来，历经风雨，从未间断，有力地促进了中外经贸交流合作和开放型世界经济的发展。受新冠肺炎疫情冲击，第127届广交会是否举办、如何举办，始终牵动人心、备受关注。

今日，中国对外贸易中心主任李晋奇在商务部网上专题新闻发布会上介绍说，本届广交会最终确定在网上举办，主要基于如下三方面考量：

第一，广交会网上举办是应对疫情冲击的务实举措。疫情发生后，人流、物流高度集聚的会展业首当其冲。今年以来，全球多数展会已经取消或延期。全球范围的旅游警示、交通限制和出入境限制都极大地增加了举办广交会实体展的难度。网上举办既有助于疫情防控，又能保证贸易活动的正常进行，可以最大程度对冲疫情影响，保障展会的连续性，有效聚拢人气，促进参展商与采购商的交流合作，缓解企业实际困难。

第二，广交会网上举办是全力以赴稳外贸的重要举措。广交会是我国重要的贸易促进平台。近年来，每届广交会参展企业约2.5万家，到会境外采购商约20万人，是广大企业结识客户、拓展国际市场的最重要渠道。广交会上结识的客户还带动了会后的大量成交，参展企业会后成交额占其与广交会客户总成交额的比例约为八成。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，叠加国际市场需求持续疲弱、新兴市场货币大幅贬值、国内经济下行压力加大等因素，我国外贸遭遇的挑战前所未有，企业履约接单困难凸现。创新方式在网上举办广交会，是扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。有利于帮助企业抢订单、保市场，增强外贸企业信心；有利于打通产销对接堵点，稳定国际市场份额；有利于展示我国应对疫情和积极支持多边贸易体制的大国担当。

第三，广交会网上举办是推动创新发展的重要举措。当面洽谈、看样成交是广交会的历史传统，客商体验佳，成交效果好。近年来，广交会顺应信息技术快速发展的趋势，持续加快数字化转型，稳步推进智慧广交会建设，并取得了阶段性成效。新冠疫情为这一进程按下了“快进键”。把连续举办63年的广交会整体搬上云端，是广交会在更深层次上拥抱数字化的全新尝试，已经成为“互联网+会展”的标志性事件，必将进一步助推广交会线上线下深度融合发展，打造“互联网+”时代的竞争新优势。

李晋奇表示，第127届广交会从实体展迁移到网上，不是对传统模式的简单复制，而是全新的结构设计和流程再造，将呈现六大突出亮点：

一是新平台。广交会网上举办依托的是广交会官网。我们对广交会官网进行了全新升级改造，实现从平面式浏览转型升级为全新的交互式沟通，原有内容也相应深化、扩展或调整，形成了网上办展的新平台。新官网设有展商展品、新闻与活动、全球供采对接、大会服务、跨境电商专区五大板块内容，从“面对面沟通”变为“屏对屏交流”，为展客商提供全新的参展体验。

二是新技术。本届广交会充分利用互联网、大数据、云计算及人工智能等信息技术，为提升展览效果提供了更多可能性。顺应“直播带货”的发展潮流，设立全时空、强互动、可定向的10×24小时参展商专属直播间，通过直播活动营造类实景营销互动效果。采购商在观看直播过程中可便利查阅关联展品，还有多种沟通工具帮助供采双方即时沟通，互动交流，提高网上洽谈成效。

三是新内容。针对网上举办的新特点，举办网上启动仪式，向世界传递携手共克时艰、共促国际贸易、共享互利发展的信号。举办网上签约和新品发布等活动，集中展现龙头企业的创新精品。放开上传展品数量限制，企业可以通过图片、视频、3D等格式多维度展示品牌形象。众多全球首发、广交会首发产品集中亮相，“三自一高”产品持续增多。

四是新营销。本届广交会创新营销方式，借助谷歌和脸书为核心的“五大搜索引擎+八大社交媒体”等新媒体开展全球营销推广，强化品牌形象，优化营销组合，精准触及专业人群。在全球开展“云推介”系列活动，吸引更多元、更专业的采购商注册观展。

五是新服务。本届广交会进一步丰富服务内容，提升服务品质。除了广交会出口产品设计奖（CF奖）、广交会设计与贸易促进中心（PDC）等原有的贸易促进服务外，增设了金融服务专区，为参展企业提供专门定制产品和专属服务方案；与海关部门展开密切合作，推出政策指导、线上咨询等新举措，为采购商和参展商提供专业支持。

六是新机遇。一方面，广交会在网上举办，广邀境内外展客商在线洽谈合作，为全球企业克服疫情影响、共享中国和世界经济发展机遇提供了契机，为世界经济稳定发展注入广交会能量。另一方面，本届广交会期间，将举办以“同步广交会，环球享商机”为主题的活动，组织资质强、信誉好、产品质量有保障的企业自愿参与同步活动，扩大企业受惠面。

(责编：孙阳、杨曦)