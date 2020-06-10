第127届广交会将继续加大与“一带一路”沿线国家合作力度

人民网北京6月10日电 （孙阳）6月10日，商务部召开网上专题新闻发布会，介绍第127届广交会有关筹备情况。中国对外贸易中心主任李晋奇介绍，广交会作为中国最大的贸易促进平台，积极践行“一带一路”倡议，推动与沿线国家的经贸合作，已经成为中国与沿线国家贸易畅通的重要平台。沿线国家每届采购商与会占比达到45%，并呈上升态势；累计已有逾8000家次沿线国家和地区企业参展，是进口展最大参展群体。

李晋奇表示，本届广交会继续深挖合作潜力，继续推动我国与沿线国家的贸易合作再上新台阶：

一是加大与沿线国家工商机构的合作力度。截至目前，外贸中心已与全球73个国家地区130家工商机构建立合作伙伴关系，其中包括34个“一带一路”沿线国家53家工商机构。本届广交会继续加大与“一带一路”沿线国家的合作力度，积极寻求与更多沿线国家的工商机构建立合作关系，体现广交会在推动“一带一路”国际合作中发挥的积极作用。并通过市场化运作机制鼓励沿线国家的合作伙伴及工商机构参与宣传邀请，提升邀请实效。

二是重点邀请沿线国家采购商注册观展。向近五届到会的老采购商进行宣传和邀请，其中“一带一路”沿线国家采购商的邀请量约占总邀请量的一半。在本届广交会前举办的23场“云推介”活动中涉及俄罗斯、蒙古、印尼等8个“一带一路”国家，占比为36%。加大在“一带一路”沿线国家的新媒体广告营销力度，根据沿线国家经济结构及我国向沿线国家出口商品的主要类别，有针对性地推送相关展区展品信息。优化广告营销策略和组合，精准触及沿线国家的潜在采购商，吸引更多、更专业的采购商注册观展。

三是推动沿线国家企业开拓中国和全球市场。本届广交会继续设立进口展，来自“一带一路”沿线的参展企业、参展产品数量占比分别为72%和83%。产品主要涉及电子及家电、建材及五金、机械设备、面料及家纺、家居用品、食品及饮料展区。

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