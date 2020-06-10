人民网北京6月10日电 （孙阳）6月10日，商务部召开网上专题新闻发布会，介绍第127届广交会有关筹备情况。商务部外贸司副司长张力透露，第127届广交会首次在网上平台开设金融服务专区，与国内大型金融机构开展合作，有利于统筹资源，形成合力，丰富网上平台功能，为外贸企业提供更加方便、快捷、精准的服务，也增强广交会对外贸企业的凝聚作用。
目前，金融服务专区已与中国工商银行，建设银行，中国银行等8家金融机构对接，并与其中5家签署战略合作协议。
“广交会金融服务专区将为参展企业定制专属金融产品，提供包括融资、跨境结算、出口保险和通关等全天候、全流程的精准金融服务，授信额度更高、结算费率更低、融资渠道更便捷，切实助力广交会参展企业拿订单、保市场、降成本。另外，专区有关金融机构还将利用自身海外机构和客户资源，助力广交会的宣传推广，开展精准招商，吸引更多采购商参与本届广交会。”张力表示。
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