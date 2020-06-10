商务部：广交会对贫困地区企业不设申请门槛 培育线上营销技能

人民网北京6月10日电 （记者车柯蒙）2020年是脱贫攻坚战收官之年，6月10日，商务部外贸司副司长张力在商务部召开的网上专题新闻发布会上表示，商务部坚决贯彻落实党中央、国务院战略部署，打好脱贫攻坚战，自2017年起，全力支持贫困地区企业参加广交会，开拓国际市场。5届以来，累计为三千多家次贫困地区企业提供近五千个展位，专设贫困地区特色产品展区，举办专场推介活动，有力促进了贫困地区外贸发展。

张力介绍称，在即将召开的第127届广交会上，商务部将从四方面加大工作力度，帮助贫困地区企业“上线”开拓市场，共克时艰：

一是平台“全开放”。第127届广交会面向贫困地区企业完全开放申请，不设数量限制、不设门槛条件，鼓励积极申报，扩大受惠企业面。

二是参展“零负担”。继续免收贫困地区企业参展费用，企业上传展品信息、开展在线洽谈、进行直播营销、使用各项线上服务，均无需缴纳费用，实现“足不出户”零成本参展。

三是精准“引流量”。本届贫困地区企业根据展品类别，归入各行业展区参展。同时，开发贫困地区企业专属标签，优化查询功能，便于采购商快捷、精准地找到贫困地区参展企业。

四是服务“再升级”。精心设计系列培训教程，会同各地方交易团加大对贫困地区企业的培训力度，帮助企业更好适应网上参展新模式，培育线上营销新技能。

“我们将继续帮助贫困地区企业利用广交会平台走向世界，增强‘造血’功能，激发内生动力，助力脱贫攻坚战圆满收官。”张力表示。

(责编：车柯蒙、孙阳)