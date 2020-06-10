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民族校服暖身更暖心 完美（中国）董事长古润金：教育是送给孩子最好的礼物

2020年06月10日15:33  来源：人民网-财经频道
 

同学们表示：不管自然条件多么艰苦，无论遇到多大的困难，我们都会乐观上进，热爱生活，努力学习，练好本领，努力成长为对祖国有用的人！近日，青海省玉树州曲麻莱县叶格乡完美希望小学211名在校学生及教职工返校复课，完美（中国）有限公司通过中国青基会为学生们捐赠定制民族校服，希望通过此举为少数民族地区教育尽责献力。

据了解，曲麻莱县叶格乡完美希望小学是一所寄宿制学校，位于曲麻莱县西北部，距离县城100多公里，海拔4560米，地处三江源头长江源核心保护区，属于典型的高原两季地区，冷季长达9个月。曲麻莱县叶格乡小学学生家庭基本属于建档立卡贫困家庭，高海拔的严寒气候，使保暖问题成为学生的突出难题。

此次完美公司为学校师生捐赠了两季民族校服，本次发放的是冬季民族校服，适合在高寒地区使用，保暖性高，实用性强，且可长期穿着，具有耐磨、防风防沙的特点。整个发放过程中，学校按照不扎堆不聚集的疫情防控原则和要求有序发放。

民族校服不仅温暖了同学们的身体，更温暖了师生的心灵，同学们表示：不管自然条件多么艰苦，无论遇到多大的困难，我们都会乐观上进，热爱生活，努力学习，练好本领，努力成长为对祖国有用的人！

一直以来，完美公司在办学条件、办学实力、师生生活条件的改善等方面都给予了很大的关注和支持。特别是2010年“4?14”玉树地震发生后，完美公司积极响应中国青基会“希望工程紧急救灾行动”，迅速捐款500万元，经过中国青基会及地方团委、教育部门选定为曲麻莱县叶格乡小学援建综合楼，为震后学校教学条件改善提供了助力。

完美公司董事长古润金曾表示：教育是送给孩子最好的礼物。从1997年在革命圣地延安捐建第一所完美希望小学起，完美公司在全国贫困地区捐建希望学校已逾100所。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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