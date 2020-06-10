新营销助力转型发展 家电企业开启“进化时代”

2020年，如果有人被问到最近家电行业里最火是什么，那么答案一定是“直播带货”了。

今年伊始，一场突如起来的新冠肺炎疫情，让众多制造业企业陷入生产停摆、销售停滞、招工困难的困局。企业如何迅速复工复产、带领员工坚定信心、共克艰时成为每个企业必需要解决的问题。在这种情况下，直播带货凭借无接触的优势，以及可以随时与用户交流互动、答疑解惑的特点，成为家电企业又一新的卖货渠道。

据悉，今年天猫618将有超600位总裁亮相淘宝直播，其中也不乏华为、荣耀、联想、欧莱雅、苏宁易购等品牌。有人说，总裁试水直播往往只是盛大的营销活动。也有业内人士表示，从目前来看，总裁们虽然不是专业的销售人员，也并非专业主播，但他们走进直播室更多地传递出了一种信心，是对企业内部的提振，亦是对市场所展现出的诚意与重视，且基于市场成效，直播不排除将成为企业品牌营销的新“标配”。

以科沃斯为例，6月7日，科沃斯机器人总裁钱程来到天猫直播间，完成直播首秀。其实，这其实不是科沃斯的第一次直播了。早在今年3月，科沃斯就将一场“云上发布会”做成了一场“综艺节目”。

有别于传统CEO站台讲解PPT的直播发布会形式，科沃斯的新品直播发布会不仅邀请了特定领域的达人进行场景化直播，还运用了综艺的玩法和互动，当天话题量飙升至1.2亿，引发13.1万人次讨论，新产品也在全渠道售罄。

同时，科沃斯针对不同的目标人群，量身定制场景化新品直播发布会，让“高冷”的科技更人性化、生活化，层出不穷的创意与新鲜有趣的内容。

据报道，今年3月，科沃斯邀请到了经济学家薛兆丰共同探讨干净的价值与经济学净值的辩证关系，一起告诉消费者如何运用经济学的观点，更好地维护稀缺的时间、健康价值，让生活过得精致美好。5月，一场焕新家庭清洁方式的活动在上海展开，用户可以在现场丢弃传统清洁工具，参与书写新生活宣言，用新技术开启新的生活方式。

经过多年的高速发展，传统的清洁工具以及累赘的吸尘器，早已不能满足消费者对于家居清扫的需求，在“懒人经济”的环境下，消费者对于解放双手的需求越来越迫切。在这一背景下，科沃斯推出了全新扫地机器人产品。

科沃斯相关负责人介绍，科沃斯坚持以创新为驱动力，专注耕耘家用服务机器人领域二十余年，始终致力于“让机器人服务全球家庭”的使命，让更多人能够乐享科技创新带来的智慧生活。创立之初，科沃斯机器人就提出彻底“去家电化”的企业核心理念，进入家庭服务机器人领域，坚信家用服务机器人的时代即将来临，集中精力研发家用服务机器人产品。

截至2019年底，科沃斯在国内线上零售额占比达到46.9%，线下零售额占比超70%。相关数据显示，截至2019年底，我国的服务机器人市场规模达到22亿美元左右，近几年一直在维持高速增长，且2019年国外服务机器人的市场规模同比增速也在30%以上。

今年5月，科沃斯发布公告表示，与iRobotCorporation达成合作，签署产品采购协议和技术授权协议。双方将借助各自在产品研发领域多年的技术积累、工程化能力和专利布局，提升各自品牌产品在全球市场的性能表现和综合竞争力，提升扫地机器人的渗透率。

一位证券分析师在接受媒体采访时表示，此次双方合作，有望携手推动扫地机器人在全球渗透率持续提升，带领全球扫地机器人行业的进一步快速发展。

财报显示，2019年，科沃斯为更好的拓展自主品牌机器人业务，逐渐停止服务机器人代工业务，退出低端随机类扫地机器人市场，同时提升研发投入及新品牌的营销投入。

上述负责人还表示，随着国内外智能扫地机器人的推广，科沃斯凭借市场份额优势有望享受更多的行业发展红利。而随着机器人市场需求的增加，凭借产品优势和份额优势，科沃斯有望卖出更多的产品，获得更多的营业收入。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)