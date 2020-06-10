电商热点：5G赋能直播领域 电商平台补贴不断升级提振消费

人民网北京6月10日电 （记者乔雪峰） 人民网电商研究院盘点近期行业热点资讯：直播行业高速发展，大流量聚集与内容优化成为了直播电商发展的新思考点。北京经济技术开发区打造全产业链式5G新零售直播电商基地，以5G技术赋能直播领域。京东上线版权素材中心，助力平台商家打造商品视觉。618日益趋近，平台补贴再度升级，不断提振消费市场，进一步推动在线新经济的发展。

1. 北京打造5G新零售电商基地

据报道，北京经济技术开发区将打造占地百余亩，全产业链式5G新零售直播电商基地，在原有的电视购物基础上，增添直播带货业务。该直播园区将搭载5G技术，围绕5G时代新零售，对人、货、场核心三要素进行资源匹配和整合，创新经开区“5G视听”应用新场景。直播电商大楼也将于今年9月落成，未来将向主播开放，实现“拎包入驻”，届时园区内将亮相大批“直播间”，可同时进行几百场直播。

2. 京东上线版免费权素材中心

京东发布消息，近日上线了京东版权素材中心，并表示这是全国电商行业首个大型免费版权素材平台，面向全量商家和京东平台达人用户免费开放。可为数十万商家、达人一年节省至少上亿元的版权素材成本，也规避了商家的侵权风险。京东称，刚上线的素材中心内含上亿张优质版权图片素材，包含：创意图片、设计素材、人物肖像、矢量ICON等种类，同时引入多样化的主流字体。

3. 快手发布现金补贴计划扶持服务商及商家

6月9日消息，近日，为更好的引入并承接全国的广大商家，快手针对“服务商”与“商家”推出“破晓计划”，发布八项现金补贴政策，全面助力“服务商”和“商家”在快手加速成长。本次快手“破晓计划”旨在为快手生态内的商家提供一站式服务，实现“短视频/直播”头部顶级流量的占位部署。同时，快手还推出“四项”扶持计划，助力商家快速实现优质内容产出和惊喜的带货销售额。

4. 拼多多618补贴不设上限

6月9日，拼多多方面宣布，即日起至 6 月 20 日，平台将针对 618 年中大促加大补贴力度，部分产品的补贴力度将从销售价格的 10%-20% 提升至 50%-60%。拼多多联合创始人达达表示，拼多多的补贴不设上限。“所售商品均为同品全网最低价，并且都是现货销售，没有定金和预售，产品所见即可购，下单就发货，不需要为了凑单满减而做数学题。”

5. 飞猪联合商家推8亿补贴

6月10日，飞猪宣布联合平台商家共同推出8亿补贴促进消费，特惠旅游商品达6000件。据介绍，这是在618期间，天猫首次大规模推出旅游商品。此次飞猪大促共有超过1000个旅游商家参与，针对618，其还专门设计推出了超6000件专享特惠旅游产品，目的地覆盖全国。北京、上海、西安、三亚等城市将作为重点主打。

同时，为迎接旅游业复苏，飞猪也开始拥抱直播带货模式，将有超100位旅游商家BOSS在飞猪直播带货。

6. 京东正式启动公开招股

京东昨日正式启动公开招股，认购期为6月8日-11日，6月11日定价后，将于6月18日（本周四）上午九时正式挂牌上市，股票代码为(09618.HK)，将成为港交所第四家同股不同权的上市公司，也是继阿里巴巴之后第二家在美国、香港同时上市的电商公司。京东计划全球发售1.33亿股A类普通股，其中在港公开发售占665万股，国际发售1.26亿股，每股发行价不低于236港元，每手50股。据香港经济日报报道，京东今截孖展认购，累计孖展额达590亿港元，以公开招股部分占15.69亿元计，相当于超额认购约36.6倍。

7. 微信上线“微信寄快递”小程序

6月9日，微信在APP内上线了一款“微信寄快递”小程序，定位为快递寄件服务平台。用户在微信小程序中搜索“微信寄快递”即可直接进入快递服务页面。目前，“微信寄快递”小程序支持韵达、中通、百世、京东四家快递公司的寄递。

8. 真人秀综艺《奔跑吧》宣布入驻支付宝生活号

6月9日，国内第一档大型户外竞技真人秀综艺《奔跑吧》宣布入驻支付宝生活号，上支付宝搜“奔跑吧”即可进入相关页面。6月11日，《奔跑吧》的发布会也将通过支付宝直播，这也是首个在支付宝开设“办事处”的电视综艺节目。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)