北京加快培育壮大新业态新模式

本报北京6月10日电 （记者朱竞若、贺勇）新基建发力、数字化转型、产业链重塑……新业态、新模式需要高科技融合推动，作为科创中心的北京将如何作为？6月10日，北京市正式发布《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》，以“1+5”的政策支持体系，围绕新基建、新场景、新消费、新开放、新服务五大领域，抓住数字化转型和产业链调整重大机遇，将科技优势转化为新业态、新模式成长优势。

加速新基建，发挥“一业带百业”作用。北京提出，抓住算力、数据、普惠人工智能等数字经济关键要素，加快5G网络、千兆固网、卫星互联网、车联网、工业互联网、政务专网建设，到2022年底，基本建成网络基础稳固、数据智能融合、产业生态完善、平台创新活跃、应用智慧丰富、安全可信可控的新型基础设施，具有国际领先水平。到今年年底，实现5G基站新增1.3万个，累计超过3万个，实现五环内和北京城市副中心室外连续覆盖，五环外重点区域、典型应用场景精准覆盖。同时，积极推进千兆固网接入网络建设，以光联万物的愿景实现“百千万”目标，即具备用户体验过百兆，家庭接入超千兆，企业商用达万兆的网络能力。此外，北京加快车联网建设，三年内铺设网联道路300公里，建设超过300平方公里示范区。

拓展新场景应用，全力支持科技型企业创新发展。聚焦人工智能、区块链、生命科学、新材料等领域，以应用为核心，通过试验空间、市场需求协同带动业态融合，促进上下游产业链融通发展。具体包括实施应用场景“十百千”工程、加强京津冀应用场景合作共建、增强“科技冬奥”智能化体验等，加快推动奥林匹克中心区、延庆赛区、首钢园区等三大智慧示范园区建设，打造基于人工智能技术深度集成利用的智慧场馆，推广自动驾驶、智慧导览等技术在园区聚集应用。

新业态新模式的发展壮大，政策措施落实是关键。“各牵头政府部门将系统梳理形成项目清单，将政策落到实实在在的项目上。”北京市发改委主任谈绪祥介绍，市级督查部门定期开展督促检查，确保政策执行效果。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 02 版）

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