北京加快培育壮大新业态新模式

本报北京6月10日电 （记者朱竞若、贺勇）新基建发力、数字化转型、产业链重塑……新业态、新模式需要高科技融合推动，作为科创中心的北京将如何作为？6月10日，北京市正式发布《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》，以“1+5”的政策支持体系，围绕新基建、新场景、新消费、新开放、新服务五大领域，抓住数字化转型和产业链调整重大机遇，将科技优势转化为新业态、新模式成长优势。
加速新基建，发挥“一业带百业”作用。北京提出，抓住算力、数据、普惠人工智能等数字经济关键要素，加快5G网络、千兆固网、卫星互联网、车联网、工业互联网、政务专网建设，到2022年底，基本建成网络基础稳固、数据智能融合、产业生态完善、平台创新活跃、应用智慧丰富、安全可信可控的新型基础设施，具有国际领先水平。到今年年底，实现5G基站新增1.3万个，累计超过3万个，实现五环内和北京城市副中心室外连续覆盖，五环外重点区域、典型应用场景精准覆盖。同时，积极推进千兆固网接入网络建设，以光联万物的愿景实现“百千万”目标，即具备用户体验过百兆，家庭接入超千兆，企业商用达万兆的网络能力。此外，北京加快车联网建设，三年内铺设网联道路300公里，建设超过300平方公里示范区。
拓展新场景应用，全力支持科技型企业创新发展。聚焦人工智能、区块链、生命科学、新材料等领域，以应用为核心，通过试验空间、市场需求协同带动业态融合，促进上下游产业链融通发展。具体包括实施应用场景“十百千”工程、加强京津冀应用场景合作共建、增强“科技冬奥”智能化体验等，加快推动奥林匹克中心区、延庆赛区、首钢园区等三大智慧示范园区建设，打造基于人工智能技术深度集成利用的智慧场馆，推广自动驾驶、智慧导览等技术在园区聚集应用。
新业态新模式的发展壮大，政策措施落实是关键。“各牵头政府部门将系统梳理形成项目清单，将政策落到实实在在的项目上。”北京市发改委主任谈绪祥介绍，市级督查部门定期开展督促检查，确保政策执行效果。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】