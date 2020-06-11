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“非遗购物节”扮靓遗产日

提升购物体验 共享非遗之美

本报记者  郑海鸥

2020年06月11日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　6月13日是2020年“文化和自然遗产日”（以下简称“遗产日”）。遗产日前后，在文化和旅游部非物质文化遗产司，商务部流通发展司、电子商务司，国务院扶贫办开发指导司的支持下，阿里巴巴、京东、苏宁、拼多多、美团、快手、东家等网络平台联合举办“非遗购物节”；非遗相关单位、企业和非遗扶贫就业工坊也同期在各网络平台开展销售活动。“此举在于推动非遗更好融入当代生活，让人民群众在非遗购物体验中共同参与非遗保护、共享非遗保护成果。”文化和旅游部非遗司相关负责人表示。

　　湘绣小摆件、苗族挑花小饰件、土家织锦围巾、浏阳夏布凉帽、桃源刺绣小提包……日前，湖南“非遗购物节·网红直播带货大赛”落下帷幕，在“直播+展位+摊位”的展示、销售模式下，这些产品成了网络“爆款”，深受喜爱。本次大赛累计为超过200个非遗项目、300款非遗产品带货、代言，总成交额超过280万元。大赛产生的十强将参加遗产日的湖南主场活动。

　　据了解，湖南“非遗购物节”在淘宝、拼多多、京东开设湖南非遗馆，为全省152家扶贫就业工坊、139个非遗项目、259名传承人提供产品展示展销专业服务，实现已摘帽贫困县100%覆盖，上线非遗产品5380种。

　　“非遗在带动居家就业方面有着独特优势，在脱贫攻坚中发挥了重要作用。举办‘非遗购物节’，从消费端发力，有利于帮助广大非遗传承人特别是非遗扶贫就业工坊拓宽销售渠道，推动复工复产，助力脱贫攻坚；有利于让广大传承人通过市场销售检验自己的作品和产品，及时全面地了解当下人民群众的需求，进一步提升技艺，促进非遗传承。”文化和旅游部非遗司一级巡视员王晨阳表示，非遗购物节也是传播非遗理念、讲述非遗故事的重要平台，有利于让社会公众通过购买、使用非遗产品，认识、了解这些产品背后的故事，尊重、赞赏传承人的智慧和技艺，从中感受文化多样性和人类创造力。

　　“目前有200多个品牌参与‘非遗购物节’，涉及20个省市自治区直辖市，其中湖北省有14个品牌参与。”京东集团党委副书记、副总裁曾晨说，荣宝斋、朱炳仁、张小泉等20多家非遗品牌的创始人、非遗传承人将在遗产日当天在线直播，介绍非遗技艺的历史、艺术特点、如何融入现代生活等，让非遗文化得到全方位展现。此外，“非遗购物节”将有“拍卖”专场，集中展示非遗传承人的作品并进行竞价拍卖。曾晨说，“助力湖北非遗”专场将呈现酒、茶、食物、刺绣、服饰等品类，助力湖北复工复产。

　　拼多多副总裁陈秋说，为推动众多好吃、好用、好玩的非遗产品更好地走入千家万户，拼多多已联合多省市，协助非遗传承人进行电商化运营，并且已设置“非遗购物节”专区，对非遗产品进行集中展示，打响非遗品牌。“对五芳斋粽子、张小泉剪刀、王麻子菜刀等技艺传承良好，深受消费者喜爱的非遗产品，引入‘百亿补贴’活动，帮助这些产品更好地进入普通消费者的家庭。”陈秋说。

　　美团点评集团副总裁陈荣凯介绍，美团以“一个专题、一场联合促销和四场线下活动”的方式同步开展“非遗购物季”。其中，北京、上海、成都、广州四地老字号线下活动，包括非遗产品展示、老字号技艺展示，同时邀请属性相配的非遗网络红人、传承人现身说法，让普通老百姓在非遗购物体验中共同参与非遗保护、共享非遗保护成果。

　　“网络平台是年轻群体聚集和活跃的重要社区平台，今年遗产日活动主要安排在网上举办，既是因为疫情影响，也是基于让更多的年轻人易于接受、便于参与、乐于参与的考虑。”王晨阳说，年轻群体是“非遗购物节”的重要参与和消费群体，各电商平台集中推出的“非遗好物”，既是满足年轻群体个性化、多样化的消费需求，也是让更多的年轻人在购买、使用非遗产品的过程中，领略中华优秀传统文化的风采。

　　据了解，各省（区、市）均安排了本地区非遗宣传展示主会场活动，并统筹各级文化和旅游部门组织各具特色、内容丰富的非遗活动，营造浓厚的遗产日氛围。比如，河北、湖南、四川、重庆、广东等20个省（区、市）将举办本省的线上“非遗购物节”活动，山东、四川、广东等12个省（区、市）将在历史文化街区、景区等举办线下非遗展销活动；宁夏将举办“非遗进万家·文旅展风采”——宁夏黄河流域非遗系列展示活动；江苏举办“云端相约 非遗相守”江苏非遗云展览活动；江西举办江西非遗体育、医药类项目保护成果网络宣传活动；辽宁举办辽宁非遗云直播活动等。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月11日 08 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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