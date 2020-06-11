新基建让生产生活更智慧

“出游之前，我在‘e充电’客户端查询了途经线路上所有的电动汽车充电站，发现一路上基本没有充电之忧，绿色出行摆脱了‘里程焦虑’。”4月28日，来自浙江丽水的张慧敏一家驾驶新能源汽车来到300多公里外的嘉兴乌镇自驾游，一路上的充电体验让她非常满意。

新能源汽车充电桩建设作为新型基础设施建设的重要内容之一，既为越来越多的新能源车主提供便利，也为打造智慧交通网提供绿色动能。在浙江嘉兴，以智慧交通、智慧能源为代表的“新基建”正推动科技势能向产业动能转化，有力支撑了区域创新发展和转型升级，描绘出一幅智能生产、智慧生活的新图景。

充电桩全覆盖解除“里程焦虑”

2019年，我国新能源汽车产销量超过120万辆，保持全球领先地位，新能源汽车产业的规模效应正在显现，发展环境日趋向好。今年4月16日，国网浙江省电力有限公司发布2020充电桩建设新规划，计划投资超过2.5亿元，新建82个充电站项目，涵盖公交、出租、网约车等专用车领域，以及居民小区私家车充电服务试点领域，加速推动充电桩与电网协同运行，服务电动汽车行业快速健康发展。

在嘉兴乌镇，新能源汽车充电桩建设融入了“互联互通”的互联网发展理念。第六届世界互联网大会前夕，乌镇率先建成5G无人驾驶电动公交车“无感支付”充电站，创新“5G+电力”在充电基础设施建设场景中的应用，率先建成两个60千瓦的5G公交专用充电桩，可满足4辆公交车同时充电。通过电动公交车ID自动识别，实现“即插即充、即拔即走”。从跨界互联走向行业互通、从电能单向流动走向能量及信息双向互动，互联网技术在充电基础设施建设中的应用，为“全国一张网”的充电基础设施建设提供了技术便利，也为5G、信息化、大数据等新基建概念提供了全新的聚合场景。

目前，嘉兴市已实现新能源汽车充电桩全覆盖，国网嘉兴供电公司牵头建成充电站180座，充电桩1326个，新能源汽车便捷充电体验全面提升，清洁高效绿色的城市交通网初步建成。

省时省料提速的“智慧小库”

今年以来，国网嘉兴供电公司运用大数据、物联网、云计算等技术，对立体式货架、转运设备、物料定位方式等进行数字化改造和更新，推动建设现代智慧供应链下的智慧仓储体系，全面革新了物资作业模式，提升了库存物资的有效利用率。

5月11日，乌镇甘泉路一处民宿的用电设备抢修工作用时比以往缩短了40%，这主要得益于精准自动分拣“智慧小库”的应用。“智慧小库”能够根据电力抢修工作所需的线缆、电缆附件等物料的实际数量，通过线缆自动分割装置等精准分拣至出库区，提高备料与实际用量的匹配度，压缩抢修备料时长。在大数据与自动化装备的助力下，智能供应链实体场景与数据信息高度融合，人、机、系统交互过程更加透明高效。电力抢修人员完成现场勘查后，通过手机客户端远程申请抢修物料，指令智慧仓储自动备料出库，最后扫码验证完成领料，可节省约70%的物料获取时间，抢修速度提升40%。

智能仓储和高效物流不仅提升了分拣速度，更带来了人力资源的提质增效。在嘉兴桐乡电力园区里，AGV机器人正在有序地进行货物搬运工作，智慧仓储负责人项劲尧介绍：“通过移动终端远程控制，就可以轻松地将一台变压器从仓库内分拣至出库暂存区，完成提前备货工作。原先需要4至5人一起作业，现在只需要1名工作人员在后台操控。”

故障处理依托“智慧平台”

在疫情防控过程中，为了带给小微企业最精准的政策扶持，国网浙江电力深度利用电力大数据，在“网上国网”开发上线了全国首个“转供电费码”应用，通过比对用户输入的电价信息，确定电费减免是否落实到位、转供电加价幅度是否合理，同时为政府主管部门及时掌握转供电终端用户电价执行情况提供数据支撑。

基层电力工作人员的日常工作中，“现场”是一个广泛而不确定的工作场所，单纯依靠传统的点对点联系，往往难以用最快的速度确认“现场”，更难以迅速制订出最优的抢修方案。在嘉兴桐乡，电力大数据应用“有电么”全景智慧用电服务平台为这一问题的解决提供了新方案。通过“有电么”中实时的异常查询、进度跟踪、设备导航等信息的打包输出，既能让用户随时随地获知区域供电情况，更能让电力工作人员快速确认现场和完成故障处置。用“点对面”的信息发布方式替代原来的“点对点”方式，大大缩短了抢修时间，提高了抢修精度。“‘有电么’的应用，让沉睡的电力大数据发挥出了最大价值，简化了工作方式，对提升设备运维水平大有好处。”高桥供电所工作人员李秋平说。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 08 版）

(责编：李枫、岳弘彬)