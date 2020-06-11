乡村振兴战略规划实施报告发布

本报北京6月10日电 （记者郁静娴）近日，农业农村部、国家发展改革委会同规划实施协调推进机制27个成员单位编写的《乡村振兴战略规划实施报告（2018—2019年）》（以下简称《报告》）出版发布。《报告》显示，两年来，《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》实施稳步推进，各方面重点任务取得显著成效，乡村振兴实现良好开局。
乡村振兴新格局加快构建，城乡布局结构不断完善，村庄分类发展有序推进。
《报告》显示，我国乡村富民产业蓬勃发展，农村一二三产业加快融合，农产品加工转化率接近68%，乡村休闲旅游的游客数量和营业收入大幅增长；美丽乡村正展现出新风貌，全国具备条件的建制村全部通上了硬化路；98%的村制订修订村规民约，建成54.9万个村综合文化服务中心；自治、法治、德治相结合的乡村治理体系基本建立。
乡村振兴战略支持强农惠农，进一步推动藏粮于地、藏粮于技。
《报告》显示，我国现代农业根基进一步巩固，全国粮食总产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上，2019年农业科技进步贡献率达到59.2%，主要农作物耕种收综合机械化率超过70%。农业发展方式加快转变，化肥农药使用量保持负增长，秸秆、畜禽粪污利用率分别达到85%、74%，农产品质量安全例行监测合格率保持在97%以上。
目前，我国脱贫攻坚取得决定性成就。《报告》显示，我国97%的贫困人口实现脱贫，94%的贫困县实现摘帽，贫困发生率降至0.6%，全国农村居民人均可支配收入达到16021元，提前一年实现比2010年翻一番目标，贫困县农村居民人均可支配收入年均增长9.7%，比全国平均水平高2.2个百分点。
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