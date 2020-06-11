产业互联网 打开增长空间（经济聚焦）

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当前，数字经济发展的重心正在向产业互联网转移。疫情防控期间，不少提供生活和生产性服务的产业互联网平台迎来发展契机，加速自身供应链数据化也成为很多企业的选择。未来，通过继续提高效率、做优服务，产业互联网发展将迎来更广阔的前景。

助力产业链上下游企业开展数字化运营、提升供应链数字化管理水平……疫情防控期间，不少提供生活与生产性服务的产业互联网平台迎来了发展契机，一些企业也积极加速自身供应链数据化，提升了整个产业互联网化的水平。所谓产业互联网，是互联网技术与传统产业的结合，借助云计算、大数据、人工智能等，提升产业内部效率和对外服务能力，助推互联网和传统产业深度融合。

当前，数字经济发展的重心正在向产业互联网转移。随着互联网与实体经济融合继续走深走实，如何进一步提质增效扩容、赋能行业转型，成为多方关注的热点。

业务火——

迎来发展窗口期

“以前检测零部件，需要几百上千号人。现在依靠这个系统，可以实现自动检测，真是帮上我们大忙了！”江苏精研科技公司董事长王明喜说。疫情防控期间，公司精密零部件制造车间虽然没有多少人，但生产一直没停，10台无人值守的智能化检测设备24小时工作，比人工检测效率提高了近10倍。

这个智能帮手就是百度和微亿智造联合设计的“表面缺陷视觉检测设备”。它适用于复杂表面缺陷检测，单台检测设备能够达到10名工人的检测量，1秒内能对零部件的30多种缺陷进行精准检测。

受疫情影响，一些传统产业遇冷。但不少提供产业互联网服务的企业迎来发展窗口期，5G、大数据等产业互联网基础性工具需求旺盛。这些数字化工具箱的提供方，在生产和管理端助力实体企业进行“无接触”生产与运行，实现了提质扩容。

“疫情防控期间，通过腾讯旗下企业微信平台，门店客户经理一个月就添加了3万多名客户。”西贝莜面村相关负责人告诉记者，全国200多家门店的客户经理每天与9万多名顾客紧密连接，并为顾客提供线上的点餐和食材订购服务，助推企业运营正常化和触客效率的进一步提高。

在教育产业，云计算为“云端”教学保驾护航。金山云提供了包括直播、点播、下载等网络产品矩阵，解决了多家教育机构课程直播时清晰度与流畅度无法兼顾的难题，保障了师生实时在线教学、互动。

各类B2B交易平台的业绩也迎来明显增长。据汽车电商平台大搜车创始人兼CEO姚军红介绍，公司旗下的大风车平台组织商家在线卖车，消费者线上看车、比价、咨询并下单，疫情防控期间的活跃度逐步提升，目前微店日均浏览量达70万次。

关键点——

提升数字化管理水平

受疫情影响，全国多地一度出现农产品滞销情况。2月底，湖北秭归出现大规模脐橙难卖问题，不过很快，首批8万多斤脐橙运出秭归。这得益于阿里巴巴集团聚合系统内数字生产、流通、销售能力，为滞销农产品打造了一条数字供应链。

对于供应链的几个核心问题——品控、物流、销售，如何解决？

阿里巴巴合伙人、阿里大农业办公室主任戴珊介绍，品控方面，农户采摘、装车、进入工厂的过程全部由钉钉视频监控，解决“质量谁来保证”的问题；物流方面，协调物流合作伙伴等，解决“怎么运”的问题；销售上，通过大数据分析匹配需求量，淘宝、天猫、盒马等线上线下齐发力，解决“谁来买”的问题。目前，这条全新供应链助力各地农产品产销，已覆盖国内所有省份。

国家信息中心经济预测部产业经济研究室副主任魏琪嘉认为，实体产业和互联网的结合，能够促进产业加速数字化转型，通过提升业务敏捷度、优化生产过程、延伸产业链长度等手段实现降本增效，提高行业整体的运行效率。

如今，在各大产业加速互联网化的过程中，提升供应链数字化管理水平已经成为关键点，优化从生产、流通到分配的整条链路成为很多企业的选择。

疫情防控期间，原本主要以服务餐饮商户为主的美菜网，把客户从餐饮企业拓展到个人消费者，在“采仓配销”全链条加大数字化投入，促进上游农业和下游餐饮业加速数字化转型，通过标准化作业实现了降本增效。据统计，2月初一周时间内，美菜新用户增长了4倍，订单增长近5倍。截至目前，公司已在全国约200个城市开通了家庭和个人配送服务。

“我们将互联网技术同食品供应链深度融合，需求端通过电商平台定制化订单采购农产品。农民根据订单需求规模化生产，提高效率的同时，采买成本和决策风险也降低了。”美菜创始人兼CEO刘传军说。

再升级——

需求导向，做优服务

中国互联网协会在“疫情对互联网行业发展影响”专项研究中指出，传统产业数字化转型升级将进一步提速，产业互联网将迎来新的市场增长空间，我国数字经济将步入新的发展阶段。

面对新的市场增长空间，产业互联网应怎样拓展？

找钢网创始人兼CEO王东认为，对以生产资料交易为主的产业互联网电商平台而言，其拥有的数字化处理能力和在线化交易工具，将成为制造业企业安全稳定获取原材料的可靠渠道。

王东举例，疫情防控期间，市场用户对钢厂高炉、烧结开工率情况非常关注。为此，找钢网通过找钢指数APP等大数据产品，给广大用户提供数据参考。

“疫情防控中，云计算、大数据等新技术在各行业的重要性更加凸显。云计算企业需要加强对垂直行业的理解，深度挖掘业内需求，为行业提供更好服务。”金山云有关负责人说。

要提供更好服务，还要苦练基本功，做优服务质量。比如，疫情发生以来，在线教育、在线办公等行业发展迅猛，但也出现了卡顿、闪退等问题，这对背后网络基础服务的“含金量”提出了更高要求。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)