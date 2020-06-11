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五月对实体经济发放贷款增一点五五万亿元

金融支持企业力度增强

居民短期贷款稳中有升，显示消费逐渐改善

2020年06月11日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月10日电  （记者吴秋余）中国人民银行10日发布的最新数据显示，据初步统计，5月我国社会融资规模增量为3.19万亿元，比上年同期多1.48万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.55万亿元，同比多增3647亿元，对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加457亿元，同比多增266亿元。

　　数据显示，截至5月末，我国社会融资规模存量为268.39万亿元，同比增长12.5%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额为162万亿元，同比增长13.3%。

　　国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，5月信贷和社融增速依然保持较高水平，一方面说明随着企业复工复产加快，实体经济恢复情况较好；另一方面，表明金融机构对实体经济支持服务的力度加大，融资难等问题得到缓解。

　　在货币供应量方面，5月末，广义货币（M2）余额210.02万亿元，同比增长11.1%，增速与上月末持平，比上年同期高2.6个百分点，狭义货币（M1）余额58.11万亿元，同比增长6.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.3个和3.4个百分点。

　　“M2涨幅与上月持平，比上年同期高2.6个百分点，表明金融加大对实体经济的支持力度，稳健的货币政策更加灵活适度，信贷投放明显高于去年同期，货币创造的派生作用增强。”民生银行首席研究员温彬说。

　　数据显示，5月份人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增2984亿元，截至5月末，本外币贷款余额169.44万亿元，同比增长13%。

　　此外，温彬分析，5月信贷结构有所改善，中长期贷款新增9967亿元，分别比上月和去年同期多增31亿元和2766亿元。分部门看，贷款较去年多增的部分主要由企业中长期贷款贡献，说明金融对企业的支持力度不断增强。对于居民部门，本月新增人民币贷款7043亿元，比上月和去年同期分别多增374亿元和418亿元。其中，居民短期贷款新增2381亿元，比上月和去年同期分别多增101亿元和433亿元，短期贷款的稳中有升，从侧面反映了消费的逐渐改善，特别是近期汽车消费的回升，促进了消费贷款需求增加。

　　今年的《政府工作报告》提出，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。董希淼认为，5月份金融数据变化体现了这一要求，下一步，货币政策应继续加大逆周期调节力度，畅通传导机制，稳定市场预期和信心，加大对实体经济的支持服务力度。

　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，6月1日，央行新创设两个直达实体经济的货币政策工具，并发布了进一步做好中小微企业金融服务的政策指引，这表明下一步针对国民经济薄弱环节的金融支持力度会进一步加大，实体经济融资环境将持续改善，这将对未来新增信贷和社融规模起到直接推动作用。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月11日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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