金融支持企业力度增强

本报北京6月10日电 （记者吴秋余）中国人民银行10日发布的最新数据显示，据初步统计，5月我国社会融资规模增量为3.19万亿元，比上年同期多1.48万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.55万亿元，同比多增3647亿元，对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加457亿元，同比多增266亿元。
数据显示，截至5月末，我国社会融资规模存量为268.39万亿元，同比增长12.5%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额为162万亿元，同比增长13.3%。
国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为，5月信贷和社融增速依然保持较高水平，一方面说明随着企业复工复产加快，实体经济恢复情况较好；另一方面，表明金融机构对实体经济支持服务的力度加大，融资难等问题得到缓解。
在货币供应量方面，5月末，广义货币（M2）余额210.02万亿元，同比增长11.1%，增速与上月末持平，比上年同期高2.6个百分点，狭义货币（M1）余额58.11万亿元，同比增长6.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.3个和3.4个百分点。
“M2涨幅与上月持平，比上年同期高2.6个百分点，表明金融加大对实体经济的支持力度，稳健的货币政策更加灵活适度，信贷投放明显高于去年同期，货币创造的派生作用增强。”民生银行首席研究员温彬说。
数据显示，5月份人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增2984亿元，截至5月末，本外币贷款余额169.44万亿元，同比增长13%。
此外，温彬分析，5月信贷结构有所改善，中长期贷款新增9967亿元，分别比上月和去年同期多增31亿元和2766亿元。分部门看，贷款较去年多增的部分主要由企业中长期贷款贡献，说明金融对企业的支持力度不断增强。对于居民部门，本月新增人民币贷款7043亿元，比上月和去年同期分别多增374亿元和418亿元。其中，居民短期贷款新增2381亿元，比上月和去年同期分别多增101亿元和433亿元，短期贷款的稳中有升，从侧面反映了消费的逐渐改善，特别是近期汽车消费的回升，促进了消费贷款需求增加。
今年的《政府工作报告》提出，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。董希淼认为，5月份金融数据变化体现了这一要求，下一步，货币政策应继续加大逆周期调节力度，畅通传导机制，稳定市场预期和信心，加大对实体经济的支持服务力度。
东方金诚首席宏观分析师王青表示，6月1日，央行新创设两个直达实体经济的货币政策工具，并发布了进一步做好中小微企业金融服务的政策指引，这表明下一步针对国民经济薄弱环节的金融支持力度会进一步加大，实体经济融资环境将持续改善，这将对未来新增信贷和社融规模起到直接推动作用。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】