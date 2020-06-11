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5月CPI涨幅继续回落

市场有效供应量明显增加

2020年06月11日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月10日电  （记者陆娅楠）国家统计局6月10日发布的5月全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）显示，CPI同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点；PPI同比下降3.7%，降幅比上月扩大0.6个百分点。1―5月平均，CPI比去年同期上涨4.1%。

　　与今年4月相比，5月CPI环比降幅收窄。5月，国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，市场供需状况进一步好转，CPI环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，食品价格环比下降3.5%，降幅扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.78个百分点，是带动CPI下降的最主要因素。

　　国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，5月各地自产鲜菜大量上市，价格环比继续下降12.5%，降幅扩大4.5个百分点；生猪产能进一步恢复，猪肉供给持续增加，加之气温升高，消费进入淡季，价格环比继续下降8.1%，降幅扩大0.5个百分点；鸡蛋和鲜果供应充足，价格也继续分别下降4.8%和0.8%。5月非食品价格由上月环比下降0.2%转为持平。

　　“疫情对主要农副食品生产、运输、销售产生的冲击性影响已基本退去，市场有效供应量明显增加，市场流通秩序良好，大多数食品价格在稳定回落。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩认为。

　　“当前，CPI运行中枢的稳定性在逐步增强，反映出总供给与总需求处于动态平衡的良好运行态势。”郭丽岩表示，展望全年物价总水平变化趋势，CPI同比增速将持续运行在合理平稳区间，受翘尾收窄的影响，下半年比上半年同比增速将有明显下降。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月11日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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