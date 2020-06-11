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前4月，建行湖北分行为全省小微企业放贷151亿元

助力复工 解燃眉之急

本报记者  马  原

2020年06月11日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　自2月初恢复营业以来，中国建设银行湖北分行通过开辟绿色通道、下调贷款利率、延长还款期限、推出专属产品等措施，倾力支持省内企业复工复产。前4月，建行湖北分行累计为全省14317户小微企业发放贷款151亿元。

　　开辟绿色通道

　　2月23日，中建三局一公司负责人向建行武汉东西湖支行求助。公司前期主力承建雷神山医院、火神山医院，因工期紧、资金需求大，急需大额信贷支持。当晚9点，东西湖支行连夜将情况上报省分行，省分行立即启动应急机制，开辟信贷绿色通道，联系总行协调信贷额度，协商确定优惠利率。

　　但与此同时，武汉市机动车管控力度进一步加强，支行需重新办理应急车辆通行证，如何在出行不便的情况下尽快为企业办理贷款？24日一早，支行相关负责人骑着共享电动车，赶去与客户协商各项细节。25日，热心员工联系有通行证的亲友，帮忙接送应急人员上下班。省分行授信审批部紧急组织人员完成支用审批，放款中心配合支用审核。26日上午，5.5亿元资金就成功发放到企业账户。“太感谢了，这笔资金大大缓解了企业的燃眉之急！”公司负责人坦言。

　　对于前期已贷款，但受疫情影响较大、无力按时还款的小微企业，建行湖北分行推出“延迟还款、征信保护”等组合措施，可将贷款还款期延长半年，保障小微企业资金周转。截至4月底，建行已为省内近5000户小微企业办理延期归还贷款本金，涉及贷款金额46亿元。

　　设计专属产品

　　“杜经理，我这两头缺钱，真要转不开了！”

　　4月9日，建行武汉江岸支行迎来一位憨厚的中年人。这位来自湖北潍柴机电产品销售服务有限公司的负责人开门见山，焦灼不已。

　　受疫情影响，这家公司上游企业停工，应收账款不能按时回款，而下游采购订单又急需支付，因此向江岸支行申请贷款。

　　了解相关情况后，客户经理第一时间为公司申请了“云义贷”。由于企业信用良好，在企业复工次日就成功发放贷款300万元，缓解了客户的资金困难。如今，企业已经恢复正常运转。

　　“云义贷”是建行为助力企业抗疫上线的专属信贷产品，为医疗等疫情防控全产业链，以及受疫情影响的小微企业及企业主、个体工商户等普惠金融客户办理专属信贷业务，企业足不出户即可申请线上贷款，信用额度最高可达500万元。自2月14日上线以来，已为省内1800多家小微企业成功发放20多亿元抗疫专属贷款。

　　共建“企业氧舱”

　　购买口罩熔喷布的资金有了！

　　玉沙集团是位于湖北监利县的一家传统家纺企业。疫情发生后，公司计划利用自身产业链优势、投资防护口罩生产线，没想到面临资金紧张的问题。2月底收到贷款请求后，建行湖北分行调查了公司背景，发现公司负债率较高，但为了缓解当时全国口罩供应的紧张局面，建行湖北分行仍打破常规，3月20日为其发放2000万元信用贷款。

　　敢于打破常规发放贷款，源于湖北启动的“企业氧舱”计划。3月下旬，“企业氧舱”由湖北经信部门、金融监管部门与建设银行等联合建设、实施，以各级银政合作为基础，利用金融和非金融工具、政策帮扶等手段，帮助有市场、有潜力，但受疫情影响产生暂时性困难的企业，让其恢复正常经营能力。截至4月23日，建行湖北分行已支持“入舱”企业7383户。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月11日 16 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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