融资租赁公司风险资产总额不得超净资产8倍

本报北京6月10日电 （记者屈信明、欧阳洁）为进一步加强融资租赁公司监督管理，促进融资租赁行业规范有序发展，银保监会近日印发《融资租赁公司监督管理暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确，融资租赁公司的风险资产总额不得超过净资产的8倍，融资租赁公司融资租赁和其他租赁资产比重不得低于总资产的60%。

《办法》还规定融资租赁固定收益类证券投资业务比例、集中度管理等监管指标内容；明确业务范围和负面活动清单，对租赁物范围进行限定；加强风险防范，完善融资租赁公司的公司治理、风险管理、计提准备金等制度。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 16 版）

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