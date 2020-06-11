127届广交会展览规模与往届相比保持稳定

本报广州6月10日电 （记者李刚）广交会组委会于10日通报，第127届广交会将于6月15—24日在网上举办，本届广交会展览规模与往届相比保持稳定，将按16大类商品设置50个展区，所有展品于6月15—24日同期上线展示。广交会将运用先进信息技术，让中外客商足不出户下订单、做生意。
第127届广交会将在过去“智慧广交会”基础上，对广交会官网进行全新升级，将网上展示、推介、供采对接、在线洽谈等融为一体，形成一站式全天候网上举办新模式。
广交会官网设有展商展品、新闻与活动、全球供采对接、大会服务、跨境电商专区五大板块内容。广交会也将为每家企业设立全天候网上直播间；跨境电商专区板块与105家跨境电商综试区和6家跨境电商平台建立链接，同步开展营销活动，扩大企业受惠面。
广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任李晋奇表示，第127届广交会从实体展迁移到网上，不是对传统模式的简单复制，而是全新的结构设计和流程再造。
“网上广交会”将实现从平面式浏览转型升级为全新的交互式沟通，大会也将充分利用互联网、大数据、云计算及人工智能等信息技术，为提升展览效果提供更多可能性。
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