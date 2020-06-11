三峡水库提前完成消落 备战汛期洪水

本报武汉6月10日电 （记者程远州）记者从水利部长江水利委员会获悉：截至8日17时，三峡水库水位消落至144.99米，提前两天完成消落任务。长江中下游地区已陆续进入梅雨期，连日降雨导致防洪度汛形势日趋严峻，已腾出全部防洪库容的三峡水库正在拦截来水。截至10日20时，三峡水库水位高程为145.21米，出库流量达到每秒13700立方米。
三峡水库本轮消落自2019年12月开始，水位自正常蓄水位175米左右消落至汛限水位145米，腾出防洪库容221.5亿立方米。目前纳入联合调度的控制性水库群共腾出防洪库容约560亿立方米，部分水库在汛限水位以下还有217亿立方米调节库容，40座控制性水库共有777亿立方米库容可调蓄洪水。
《 人民日报 》（ 2020年06月11日 14 版）
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