香港证监会行政总裁再度获任国际证监会组织理事会主席

新华社香港6月10日电 （记者张欢）香港证监会10日公布，其行政总裁欧达礼再度获委任为国际证券事务监察委员会组织新一届理事会主席。特区政府财政司司长陈茂波表示，此次委任是对香港国际金融中心地位及香港在全球的重要角色的肯定。

国际证监会组织理事会是证券监管机构商讨国际政策的主要平台，负责制订证券监管标准，由全球34家证券监管机构组成，其会员在全球超过115个司法管辖区规管逾95%的证券市场。

此次是香港证监会行政总裁欧达礼第三次担任国际证监会组织理事会主席，欧达礼在2016年首次获任这一职务。

香港证监会主席雷添良表示，欧达礼三度获委任为国际证监会组织理事会主席，反映了香港国际金融中心的地位及香港在全球监管事务中扮演关键角色。

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