数据显示：台湾受雇员工数和薪资持续下降

新华社台北6月10日电 （记者傅双琪、吴济海）台湾当局统计部门10日公布的最新数据显示，4月底台湾工业和服务业受雇员工总数为792.7万人，比去年同期减少0.05%，是2008年全球金融危机以来首次出现同比减少。
据统计，4月底台湾工业和服务业受雇员工总数比3月底减少0.44%，今年前4个月呈现逐月减少的趋势。
统计部门表示，受雇员工减少主要受新冠肺炎疫情影响，住宿及餐饮业、制造业分别减少1.2万人和7000人，降幅明显；批发零售业、艺术娱乐及休闲服务业也分别减少6000人和5000人。
统计数字还显示，4月台湾全体受雇员工每人经常性工资为新台币4.21万元，比上月减少0.41%，连续2个月出现环比下降，同比增长仅0.91%。其中，航空运输业员工经常性薪资月减幅度最大，达3.3%，教育业次之，月减1.66%。
4月台湾全体受雇员工工作时间也有减少，为平均162.9小时，比上月减少12.6小时，比去年同月减少2.7小时。
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