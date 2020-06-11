5月全国CPI重回“2区间” 猪肉价格回落明显

原标题：5月全国CPI重回“2区间”

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）与券商机构预测相符，5月全国CPI回归“2区间”。6月10日，国家统计局发布数据显示，5月全国CPI同比增速为2.4%，创去年5月以来同比增速新低。除水产品和粮食价格因周期和市场心理等因素出现小幅上升，蔬菜、鲜果和畜肉等食品类价格继续下滑。

具体来看，在食品烟酒价格中，畜肉类、鲜菜和蛋类价格较4月环比降幅分别达到5.7%、12.5%和4.1%，分别影响CPI下降约0.41个、0.33个和0.02个百分点。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析表示，食品中，生猪产能进一步恢复，猪肉供给持续增加，加之气温升高，消费进入淡季，价格继续下降8.1%，降幅扩大0.5个百分点；各地自产鲜菜大量上市，价格继续下降12.5%，降幅扩大4.5个百分点；同时，鸡蛋和鲜果供应充足，价格也继续分别下降4.8%和0.8%。

略有不同的是，5月水产品和粮价继续上涨。按照大地期货研究员钱燚分析，粮食涨价主要与居民“囤粮”行为造成粮食短期需求较高有关，随着恐慌情绪减弱，粮价也将逐渐回稳；对于水产品价格上涨，董莉娟指出，本轮涨价系休渔期来临，水产品供应减少所致，价格由上月下降0.1%转为上涨1.3%。

从环比看，5月其他七大类价格环比两涨三平两降，价格由4月下降0.2%转为持平。其中，其他用品和服务、衣着价格分别上涨0.5%和0.2%；生活用品及服务、教育文化和娱乐、医疗保健价格均持平；居住、交通和通信价格均下降0.2%。“非食品中，夏装新款上市，服装价格上涨0.2%；受原油价格持续走低影响，液化石油气价格下降1.9%。”董莉娟表示。

值得一提的是，5月猪肉价格回落明显。北京新发地市场监测发现，5月全月白条猪批发的加权平均价环比连续3个月下降。其中，5月当月白条猪价格较4月下降了13.54%、较2月下降了26.18%，环比降幅明显。

新发地市场统计部负责人刘通分析指出，造成5月肉价下降的原因除产能正在恢复外，还包括中央投放储备冻猪肉，市场放量较充足；餐饮住宿等行业仍未完全“解冻”，市场端供大于求；大体型毛猪占比过大，销售压力较大和屠宰场仍有较大库存等因素有关。

据统计，今年4-5月，中央储备冻猪肉累计下达13万吨。截至5月27日，华商储备中心已于年内分20批以企业竞价方式，累计向市场投放中央储备冻猪肉38万吨。

不过要注意的是，据最新商务监测数据显示，6月1日-7日，肉类价格有所上涨，其中猪肉批发价格每公斤40.1元，比前一周上涨3.8%。“南北各地实际猪肉需求缓慢回升，在当前地摊经济的带动下，猪肉消费也被带动了起来，价格比一个月前恢复很多。”搜猪网首席分析师冯永辉认为。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海日前表示，猪肉价格高峰或出现在9月前后。“供给方面，3月能繁母猪存栏较去年9月增长13.12%，仍处于疫情前的较低水平，仔猪价格保持在去年高位，中小农户的补栏意愿难以提振，因此，我们认为，生猪产能修复的速度将比较稳健，相较而言，需求端修复会更加明显。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)