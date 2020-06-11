“6·18”后 数字化消费还远吗

北京商报讯（记者 赵述评）为迎接疫情防控常态化后的首个线上规模化大促“6·18”，各行各业都在“冒着暴雨修屋顶”。尤其是在疫情期间将线上作为主阵地的医药、家居家装、汽车等企业，需要在这个流量红利爆发的当口儿，检测企业数字化转型的成效。6月10日，阿里解读“6·18”如何线上线下融合促消费时，数位商家对未来的消费走势进行了预判。

大搜车创始人兼CEO姚军红在接受北京商报记者采访时直言，疫情对汽车行业的影响不容忽视。

姚军红称，汽车行业在2019年前经历长达28年的高速增长，2019年本以为已经跌到谷底，等着2020年行业复苏，然而今年1-3月，门店几乎处于停摆状态。但也正是这场危机，让姚军红与大搜车抓住了机遇：“以前向店主推行数字化十分艰难，多数从业者认为数字化系统可有可无，小店承接力有限且要投入一定的成本。反而是疫情将数字化进度拉到了新高度，门店停摆让不少小店主动尝试。”

许多企业发现，数字化消费在疫情中并未消失，而是体现出一种“错峰”状态。

红星美凯龙执行总裁陈东辉在接受采访时称，家居家装属于耐用消费品，偏刚需的行业，消费需求没有消失。疫情的发生反而触发了很多新的消费需求，例如在家的居家的场景，消费者得益于数字化以及新技术的应用，体验到了在线云设计、VR逛店等新技术衍生出的新玩法。这也意味着，在家居家装行业，消费需求只是出现了延后，甚至还会有明显的反弹。

消费“延期”还发生在医疗领域。美年大健康创始人俞熔表示，过去数月举措促进了互联网医疗行业的快速发展，线上问诊人数激增。公立医院特别是三甲医院纷纷成立了“互联网医院”，短期内出现虹吸效应。

实际上，疫情改变了消费习惯，也让企业思考战略部署的调整。陈东辉认为，疫情让红星美凯龙从注重店效、坪效的阶段进入到注重客效阶段，相应的数字化进程也因此得以提速。

数字化消费达到何种程度才算得上理想状态？姚军红在回答北京商报记者提问时强调，数字化成效几何要基于供应链的情况。“数字化与供应链打通极具必要性，越小的店越是如此，两者是相辅相成的，平台方需要将更多的小商户和消费者实现链接，实现效率的最大化。”

俞熔也同样表示数字化的风口还在路上，尤其是医疗领域的数字化，或许才刚刚起步。线上医疗的难度在于商业流程复杂性、产品的非标性和支付刚性，因此疫情防控常态化后能不能留住用户是一大考验。

(责编：李都也(实习生)、李栋)