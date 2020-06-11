信贷社融均超预期 5月金融数据延续暖意

5月金融数据延续了4月的“暖意”。6月10日，央行披露的金融统计数据报告显示，5月M2增速仍保持高位、M1增速实现回升，社融数据、信贷规模持续扩张。在分析人士看来，多项数据表明，国内货币政策逆周期调节明显发力，国内实体经济融资需求得到改善，预示我国经济延续复苏态势。下一阶段，为避免低利率环境下过度流动性导致资金空转套利及宏观杠杆率过快上升等风险，央行短期再度下“猛药”的可能性偏低，不过定向市场操作依旧可期。

信贷、社融超预期

5月人民币新增贷款需求依旧暖意盎然。数据显示，5月人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增2984亿元，对实体经济恢复发展形成支撑。分部门看，住户部门贷款增加7043亿元，其中，短期贷款增加2381亿元，中长期贷款增加4662亿元；企（事）业单位贷款增加8459亿元，其中，短期贷款增加1211亿元，中长期贷款增加5305亿元，票据融资增加1586亿元；非银行业金融机构贷款减少660亿元。

具体比较来看，住户部门5月新增人民币贷款比上月和去年同期分别多增374亿元和418亿元，其中短期贷款环比新增101亿元，同比新增433亿元，中长期贷款环比新增273亿元，同比减少15亿元；而企（事）业单位新增贷款环比减少1104亿元，同比增加3235亿元，其中短期贷款由上个月的减少62亿元变为增加1211亿元，较去年同期增加2亿元，中长期贷款环比减少242亿元，同比增加2781亿元。而非银行业金融机构贷款由上个月的增加404亿元转为减少660亿元。

5月信贷增长略超预期，结构也有所改善。中国民生银行首席研究员温彬评价道，分部门看，本月贷款较去年多增的部分主要由企业中长期贷款贡献，说明金融对企业的支持力度不断增强。此外，居民短期贷款的稳中有升，也从侧面反映了消费的逐渐改善，特别是近期汽车消费的回升，促进了消费贷款需求增加。居民中长期贷款比上月多增，基本与去年同期持平，说明前期因疫情被抑制的房地产市场供求开始释放，按揭贷款需求增加。

苏宁金融研究院高级研究员陶金指出，企业部门短期贷款明显增加主要是货币信用传导渠道进一步通畅，银行积极营销的同时，企业的中长期投资需求依然相对较弱，进而促成了短期贷款的增加。非银行业金融机构贷款减少的原因则可能是在宽信用的同时，央行等部门加强了监管力度，以进一步减少资金空转现象。

值得关注的是，除了信贷规模继续扩张以外，5月新增社融也超出预期。数据显示，2020年5月社会融资规模增量为3.19万亿元，比上年同期多1.48万亿元。其中，政府债券净融资1.14万亿元，同比多增7505亿元。

光大银行金融市场部分析师周茂华指出，5月国内社融的强劲表现，显示出国内实体经济融资需求改善及政策逆周期调节明显发力，5月社融强劲表现很大一个贡献来自于地方政府债券发行放量，社融数据强劲表现，预示我国经济将延续复苏态势。

M2增速维持高位

在货币供应方面，5月末，广义货币（M2）余额210.02万亿元，同比增长11.1%，增速与上月末持平，比上年同期高2.6个百分点；狭义货币（M1）余额58.11万亿元，同比增长6.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.3个和3.4个百分点；流通中货币（M0）余额7.97万亿元，同比增长9.5%。当月净回笼现金1778亿元。

值得注意的是，上月M2的增速已创三年多新高。周茂华称，当前M2同比远高于名义GDP，显示国内货币政策逆周期调节明显发力；同时，M2同比与上月持平，显示政策把握了度，避免过度宽松货币政策导致宏观杠杆率过快上升；5月M1同比较上个月上升1.3个百分点，好于市场预期，显示实体经济活跃度改善。两个指标显示，国内实体经济呈现复苏改善态势，基本面稳健利好国内市场走势。

M2增速保持高位、M1增速回升，在陶金看来，主要体现了社融和信贷规模的扩张，以及经济逐步复苏后需求的回暖。在房地产金融调控继续抑制M1快速增长的情况下，宽货币到宽信用的渠道随着利率市场化进程推进和LPR应用范围变广而进一步通畅，未来M1的增速有望保持较高水平。

另从人民币存款数据来看，5月人民币存款增加2.31万亿元，同比多增1.09万亿元。其中，住户存款增加4819亿元，非金融企业存款增加8054亿元，财政性存款增加1.31万亿元，非银行业金融机构存款减少6736亿元。

周茂华称，5月，个人、企业、财政存款明显增加，一方面或与年终银行冲存款时点及季节性因素有关。企业存款增加主要为后续企业健康发展奠定基础；同样，居民存款增加也为后续消费支出提供保障。而非银行业金融机构存款明显减少可能与投资者减少了有关理财、股票、基金等方面投资有关。5月居民与企业存款的强劲表现一定程度上体现了预防性动机，居民存款增加、金融机构存款下滑，也反映出5月居民投资转向银行储蓄；另外企业适度增加存款，尤其是增加短期存款或发行短期企业债券等，主要是保持资金链稳定。

定向市场操作仍可期

5月，信贷、社融均超出预期，体现了金融对实体经济的支持力度增强。下一阶段，有专家认为，国内货币政策仍将延续稳健略偏松格局，但要保持政策灵活适度，注重政策精准与效率。

周茂华称，数据显示，国内绝大多数行业企业经济活动基本恢复正常，国内经济重返扩张轨道。为避免低利率环境下过度流动性导致资金空转套利及宏观杠杆率过快上升等风险，央行短期再度下“猛药”的可能性偏低。

陶金称，5月的代表性经济数据表明复工复产正在有序推进，经济复苏情况较为良好。未来若全球疫情出现拐点，主要发达国家经济活动开始恢复，对国内经济复苏是一个利好。货币政策继续明显宽松的必要性将降低，降准和降息的概率也在降低。预计未来货币政策将继续聚焦于将资金引导入实体经济，尤其是针对小微企业、扶贫等政策重点群体的支持，因此新的定向市场操作仍然可期。

“下一阶段，随着复工复产、复商复市全面推进，企业信贷需求将不断增强，要继续强化逆周期调控，加快推进特别国债、地方政府专项债的发行及资金运用到位，形成实物工作量，落地实施直达实体经济的货币政策工具，更加精准高效地支持中小微企业等经济社会恢复发展中的薄弱环节。此外，5月我国CPI同比增长进一步回落至2.4%，继8个月之后重返‘2’时代，为货币政策打开了更大空间，在流动性较为充裕的同时，要加大对资金流向的监控力度，确保不发生空转套利和脱实向虚，切实引导资金流向实体经济所需领域。”温彬称。北京商报记者 孟凡霞 刘四红

(责编：李都也(实习生)、李栋)